Посев бархатцев: рассказываем, как получить яркое цветение

Когда сеять бархатцы

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Бархатцы многие любят за их надёжность, декоративность и возможность пересадки уже с цветами в любое время сезона. Они превращают любой участок в настоящий садовый рай своими яркими красками и жизнерадостностью. В этой статье расскажем о 2 способах посадки бархатцев на рассаду и лучшим временем для этого, чтобы вы могли наслаждаться их красотой в самое ближайшее время.

Фото: commons.wikimedia.org by Vladmartinez is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сроки посева

Идеальное время для посева семян бархатцев — ранняя весна, за 6-8 недель до последних заморозков. Выращивайте их в помещении до появления первых бутонов, а затем акклиматизируйте к открытому грунту. При правильном уходе бархатцы будут цвести всего через несколько недель после высадки.

1 способ посева

Сейте бархатцы в апреле. Рассаду высаживайте либо ближе к концу мая, либо в середине июня. Лучше подождать, пока тепло стабилизируется.

Семена высеивайте в большой ёмкости, а после появления всходов пересаживайте в отдельные стаканчики. Поливайте и подкармливайте рассаду, следя за её ростом и развитием.

2 способ посева

Можно сеять в большие ящики или горшки, затем использовать плёнку и мини-парник для ускорения прорастания. После выращивания сортовых бархатцев их пикируют.

Лучшее время для высадки в открытый грунт — когда у рассады появятся первые бутоны. Это гарантирует успешное укоренение и быстрое развитие.

Через пару недель после высадки рассады ваш сад преобразится новыми красками благодаря яркому цветению бархатцев.