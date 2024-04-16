Рассказываем как правильно проводить пикировку томатов

Когда пикировать томаты в апреле?

2:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

В апреле наступает важный этап в выращивании томатов — пикировка. Это процесс, который позволяет укрепить растение и обеспечить ему лучшее развитие. Правильно проведенная пикировка поможет получить более крепкие и здоровые растения, а, следовательно, и более обильный урожай.

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Перед тем, как приступить к пикировке, необходимо подготовить рассаду. Для этого следует выбрать здоровые и сильные растения, имеющие 2-3 настоящих листа. Также стоит обратить внимание на корневую систему — она должна быть развитой и не поврежденной.

Пикировка проводится в течение первых 2-3 недель после появления всходов. Лучше всего это делать вечером или в пасмурную погоду, чтобы растения не перегорели на солнце. Для пикировки потребуются горшочки или контейнеры с питательной почвой. Растения следует высаживать на расстоянии 5-7 см друг от друга, чтобы они имели достаточно места для роста.

Перед пересадкой рассады в горшки, необходимо сделать небольшое углубление в почве и аккуратно поместить растение в него, прикрывая корни землей. Затем почву следует уплотнить и полить растение. После этого растения можно поместить на светлое место, но не на прямые солнечные лучи.

Важно помнить, что после пикировки растения нуждаются в особом уходе. Регулярно поливайте их, следите за влажностью почвы и подкармливайте удобрениями. Также стоит обрезать верхушку растения, чтобы оно начало активно развивать боковые побеги.

Пикировка томатов в апреле — это не только важный этап в выращивании, но и возможность для растений получить дополнительное питание и укрепиться перед пересадкой в открытый грунт. Следуя простым правилам и уделяя растениям достаточно внимания, вы сможете получить здоровые и сильные томаты, которые порадуют вас обильным урожаем. Не забывайте также о защите растений от вредителей и болезней, чтобы ваш труд не пропал даром.