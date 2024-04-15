Земляника на дачном участке: как вырастить?

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Культивация лесной земляники на садовом участке

0:49
Садоводство

Существует стереотип, что лесные ягоды не растут в условиях огорода. Однако это заблуждение. 

Культивация лесной земляники на садовом участке
Фото: commons.wikimedia.org by Ural-66 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Лесную землянику можно пересадить на дачный участок, следуя этим шагам.

  • Выберите солнечное место с плодородной почвой на вашем участке.
  • Аккуратно выкопайте землянику вместе с комом земли, стараясь не повредить корни.
  • Посадите землянику на новом месте, располагая кусты на расстоянии 40–60 см друг от друга.
  • Тщательно полейте растения после пересадки.В дальнейшем ухаживайте за земляникой, пропалывая сорняки, поливая и удобряя по мере необходимости.

Урожай будет умеренно обильным по сравнению с садовой клубникой, но вполне достаточным. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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