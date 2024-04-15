Земляника на дачном участке: как вырастить?
Культивация лесной земляники на садовом участке
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Существует стереотип, что лесные ягоды не растут в условиях огорода. Однако это заблуждение.
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Лесную землянику можно пересадить на дачный участок, следуя этим шагам.
- Выберите солнечное место с плодородной почвой на вашем участке.
- Аккуратно выкопайте землянику вместе с комом земли, стараясь не повредить корни.
- Посадите землянику на новом месте, располагая кусты на расстоянии 40–60 см друг от друга.
- Тщательно полейте растения после пересадки.В дальнейшем ухаживайте за земляникой, пропалывая сорняки, поливая и удобряя по мере необходимости.
Урожай будет умеренно обильным по сравнению с садовой клубникой, но вполне достаточным.
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Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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