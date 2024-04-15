Земляника на дачном участке: как вырастить?

Культивация лесной земляники на садовом участке

0:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Существует стереотип, что лесные ягоды не растут в условиях огорода. Однако это заблуждение.

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Лесную землянику можно пересадить на дачный участок, следуя этим шагам.

Выберите солнечное место с плодородной почвой на вашем участке.

Аккуратно выкопайте землянику вместе с комом земли, стараясь не повредить корни.

Посадите землянику на новом месте, располагая кусты на расстоянии 40–60 см друг от друга.

Тщательно полейте растения после пересадки.В дальнейшем ухаживайте за земляникой, пропалывая сорняки, поливая и удобряя по мере необходимости.

Урожай будет умеренно обильным по сравнению с садовой клубникой, но вполне достаточным.