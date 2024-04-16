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Разбираемся в сложном вопросе по поводу двух популярных кустарников

Будут ли дружить, если смородину и крыжовник посадить рядом

1:51
Садоводство » Деревья и кустарники

Садоводы и любители садоводства часто задаются вопросом о том, можно ли сажать смородину и крыжовник рядом друг с другом. Некоторые считают, что это невозможно, так как эти растения могут конкурировать за питательные вещества и пространство. Другие же утверждают, что такая посадка даже полезна для обоих культур. Давайте разберёмся в этом вопросе подробнее.

Будут ли дружить, если смородину и крыжовник посадить рядом
Фото: commons.wikimedia.org by opioła Jerzy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Смородина и крыжовник - это два популярных кустарника, которые часто выращивают в садах. Они оба относятся к семейству смородиновых и имеют много общих характеристик. Оба растения любят солнечные места и хорошо растут на плодородных почвах. Они также обладают схожими требованиями к уходу и подходят для выращивания в одном регионе.

Однако, многие садоводы считают, что смородина и крыжовник не могут быть посажены рядом друг с другом. Они опасаются, что растения будут конкурировать за питательные вещества и в результате не будут расти и плодоносить хорошо. Но на самом деле, это не совсем так.

Смородина и крыжовник могут быть посажены рядом друг с другом, если соблюдать несколько правил. Во-первых, необходимо выбрать подходящее место для посадки. Растения должны получать достаточно солнечного света и иметь доступ к воде. Также важно, чтобы почва была плодородной и хорошо дренированной.

Во-вторых, необходимо правильно подготовить почву перед посадкой. Для этого можно добавить компост или перегноя, чтобы обогатить почву питательными веществами. Также можно добавить небольшое количество древесной золы, которая поможет снизить кислотность почвы.

В-третьих, необходимо соблюдать правильное расстояние между растениями. Смородина и крыжовник должны быть посажены на расстоянии не менее 1 метра друг от друга. Это позволит им иметь достаточно места для роста и развития корневой системы.

Вот так надо сажать СМОРОДИНУ и КРЫЖОВНИК для большого урожая!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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