Избавляемся от монилиоза на вишне безопасными препаратами

Как избавиться от монилиоза на вишне

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Эти препараты обеспечивают помогают защитить вишню от монилиоза. Они безопасны для человека. Их можно применять во время цветения, формирования завязи и даже при образовании плодов. Для этого подходят препараты "Фитоспорин-М" и "Фитолавин", раствор которых готовится из 20 мл вещества на ведро воды.

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Важно помнить: ягоды с обработанных химикатами насаждений не следует употреблять в пищу ранее, чем через 30 дней после обработки.

Справиться с монилиозом непросто, так как требуется выполнение нескольких обработок в определённые периоды. Однако в наше время появились более эффективные средства, которые обеспечивают результаты уже после одного применения.

Проще всего победить монилиоз с помощью современного химического препарата "Медея". Сначала следует выполнить санитарную обрезку больных веток. Затем разводим препарат согласно инструкции: 10 мл ампулы эмульсии на ведро воды.

Обработку рекомендуется проводить в сухую погоду, лучше всего вечером, за месяц до сбора урожая или сразу после него. Препарат действует в любую погоду, быстро проникая во все части растения и прекращая развитие болезни. Он эффективен не только против монилиоза, но и от других заболеваний плодовых культур, а также в целях их профилактики.