Быстро избавьтесь от белокрылки в парнике и теплицу: простой метод попрощаться с вредителем

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Как избавиться от белокрылки

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Садоводство » Вредители и болезни

Вредители, которые размножаются в огороде, парнике или теплице, могут причинить серьёзный вред культивируемым растениям, снижая их плодоношение. Особенно опасна белокрылка, которая активно размножается, откладывая множество яиц и быстро распространяясь на большие площади.

Как избавиться от белокрылки
Фото: https://www.ars.usda.gov/oc/images/photos/jul08/d288-23/ by Stephen Ausmus is licensed under public domain

Существует один метод, который может успешно истребить белокрылку даже при её большом числе — это использование фумигатора.

Как применять:

  • Вставить пластину в фумигатор, рекомендованную для борьбы с комарами.
  • Подключить удлинитель к электросети и протянуть его в теплицу.
  • Разместить розетку на поднятой деревянной поверхности.
  • Вставить фумигатор в розетку.
  • Закрыть теплицу герметично и оставить прибор на всю ночь.

Утром насекомые обычно погибают. Для увеличения эффективности или в профилактических целях рекомендуется повторить процедуру спустя неделю.

Фумигатор от белокрылки в теплице
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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