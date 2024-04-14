Быстро избавьтесь от белокрылки в парнике и теплицу: простой метод попрощаться с вредителем

Вредители, которые размножаются в огороде, парнике или теплице, могут причинить серьёзный вред культивируемым растениям, снижая их плодоношение. Особенно опасна белокрылка, которая активно размножается, откладывая множество яиц и быстро распространяясь на большие площади.
Фото: https://www.ars.usda.gov/oc/images/photos/jul08/d288-23/ by Stephen Ausmus is licensed under public domain
Существует один метод, который может успешно истребить белокрылку даже при её большом числе — это использование фумигатора.
Как применять:
Вставить пластину в фумигатор, рекомендованную для борьбы с комарами.
Подключить удлинитель к электросети и протянуть его в теплицу.
Разместить розетку на поднятой деревянной поверхности.
Вставить фумигатор в розетку.
Закрыть теплицу герметично и оставить прибор на всю ночь.
Утром насекомые обычно погибают. Для увеличения эффективности или в профилактических целях рекомендуется повторить процедуру спустя неделю.