Быстро избавьтесь от белокрылки в парнике и теплицу: простой метод попрощаться с вредителем

Как избавиться от белокрылки

0:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Вредители, которые размножаются в огороде, парнике или теплице, могут причинить серьёзный вред культивируемым растениям, снижая их плодоношение. Особенно опасна белокрылка, которая активно размножается, откладывая множество яиц и быстро распространяясь на большие площади.

Фото: https://www.ars.usda.gov/oc/images/photos/jul08/d288-23/ by Stephen Ausmus is licensed under public domain

Существует один метод, который может успешно истребить белокрылку даже при её большом числе — это использование фумигатора.

Как применять:

Вставить пластину в фумигатор, рекомендованную для борьбы с комарами.

Подключить удлинитель к электросети и протянуть его в теплицу.

Разместить розетку на поднятой деревянной поверхности.

Вставить фумигатор в розетку.

Закрыть теплицу герметично и оставить прибор на всю ночь.

Утром насекомые обычно погибают. Для увеличения эффективности или в профилактических целях рекомендуется повторить процедуру спустя неделю.