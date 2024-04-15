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Для урожайной и качественной клубники: говорим о прополке

Как часто необходимо полоть клубнику?

1:50
Садоводство » Советы

Клубника - это одна из самых популярных и любимых ягод, которая не только обладает неповторимым вкусом, но и является ценным источником витаминов и минералов. Однако, чтобы получить урожайную и качественную клубнику, необходимо уделить ей достаточно внимания и заботы. Одним из важных агротехнических приёмов является пропалывание клубники.

Как часто необходимо полоть клубнику?
Фото: web.archive.org by Rob Bertholf is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Пропалывание клубники - это процесс удаления сорняков, которые могут негативно влиять на рост и развитие растения. Сорняки конкурируют с клубникой за питательные вещества и воду, а также могут быть носителями различных болезней. Поэтому, чем чаще вы будете пропалывать клубнику, тем больше шансов на получение здорового и обильного урожая.

Оптимальная частота пропалывания клубники зависит от многих факторов, таких как тип почвы, климатические условия, уровень влажности и т.д. В среднем, рекомендуется проводить пропалывание 1-2 раза в неделю в течение всего периода роста и плодоношения клубники. Однако, в начале сезона, когда растение только начинает расти, и в конце сезона, когда оно готовится к зимнему периоду, частота пропалывания может быть увеличена.

Важно помнить, что пропалывание клубники необходимо проводить осторожно, чтобы не повредить корни и не нарушить целостность почвы. Для этого можно использовать специальные инструменты, такие как маленькие садовые вилы или ручные косы. Также рекомендуется проводить пропалывание в сухую погоду, чтобы избежать загрязнения растений и почвы.

Кроме того, помимо пропалывания, важно также проводить мульчирование почвы вокруг клубники. Это поможет сохранить влагу и уменьшить рост сорняков. Также можно использовать специальные гербициды, которые уничтожают сорняки, но при этом не наносят вреда клубнике.

Уход за клубникой. Прополка клубники быстро двумя способами. Бабушкины полезные советы
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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