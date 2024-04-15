Для урожайной и качественной клубники: говорим о прополке

Как часто необходимо полоть клубнику?

1:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Клубника - это одна из самых популярных и любимых ягод, которая не только обладает неповторимым вкусом, но и является ценным источником витаминов и минералов. Однако, чтобы получить урожайную и качественную клубнику, необходимо уделить ей достаточно внимания и заботы. Одним из важных агротехнических приёмов является пропалывание клубники.

Фото: web.archive.org by Rob Bertholf is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Пропалывание клубники - это процесс удаления сорняков, которые могут негативно влиять на рост и развитие растения. Сорняки конкурируют с клубникой за питательные вещества и воду, а также могут быть носителями различных болезней. Поэтому, чем чаще вы будете пропалывать клубнику, тем больше шансов на получение здорового и обильного урожая.

Оптимальная частота пропалывания клубники зависит от многих факторов, таких как тип почвы, климатические условия, уровень влажности и т.д. В среднем, рекомендуется проводить пропалывание 1-2 раза в неделю в течение всего периода роста и плодоношения клубники. Однако, в начале сезона, когда растение только начинает расти, и в конце сезона, когда оно готовится к зимнему периоду, частота пропалывания может быть увеличена.

Важно помнить, что пропалывание клубники необходимо проводить осторожно, чтобы не повредить корни и не нарушить целостность почвы. Для этого можно использовать специальные инструменты, такие как маленькие садовые вилы или ручные косы. Также рекомендуется проводить пропалывание в сухую погоду, чтобы избежать загрязнения растений и почвы.

Кроме того, помимо пропалывания, важно также проводить мульчирование почвы вокруг клубники. Это поможет сохранить влагу и уменьшить рост сорняков. Также можно использовать специальные гербициды, которые уничтожают сорняки, но при этом не наносят вреда клубнике.