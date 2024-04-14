Эти сорта вишни отлично подходят для средней полосы РФ

Правильный выбор сорта вишни крайне важен для успешного выращивания. Неподходящий сорт может не выдержать климатические условия вашего региона, что приведёт к неудачам в культивировании растения. Сорт должен быть специально адаптирован к местному климату.
В средней полосе России чаще всего выращивают вишню обыкновенную и черешне-вишневые гибриды. Агроном с большим стажем, доцент, кандидат сельскохозяйственных наук Нелли Гуляева рассказала о самых популярных и урожайных сортах.
"Антрацитовая". Ягоды имеют темный окрас с насыщенным вкусом, устойчив к морозам и засухе.
"Шоколадница". Компактный сорт с вкусными плодами, выдерживает холодные периоды и предпочитает солнечные места.
"Десертная Морозовой". Высокоурожайный сорт с крупными сладкими ягодами и отличной транспортабельностью. Устойчив к болезням и вредителям, неприхотлив в уходе.
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.