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Рассказываем причины кривизны томатов, которые вырастают на участке

Почему первые плоды на томатах вырастают кривыми

1:56
Садоводство » Овощи

Томаты — одна из самых популярных овощных культур в мире. Они являются не только вкусным и полезным продуктом, но и незаменимым ингредиентом в множестве блюд. Однако, многие садоводы сталкиваются с проблемой, когда первые плоды на томатах вырастают кривыми. Почему это происходит и как с этим бороться?

Почему первые плоды на томатах вырастают кривыми
Фото: commons.wikimedia.org by VdS Comunicacion is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Первые плоды на томатах обычно появляются уже в начале лета, когда растение только начинает активно расти и развиваться. Именно в этот период часто можно наблюдать, что плоды имеют необычную форму — они могут быть кривыми, изогнутыми или иметь нестандартный размер. Это явление называется "кривизной томатов" и может быть вызвано несколькими причинами.

Во-первых, это может быть связано с неправильным формированием растения. Томаты — это кустовые растения, которые нуждаются в поддержке и правильном обрезании. Если растение не получает достаточно опоры, то оно может начать расти в стороны, что приводит к кривизне плодов. Также, если не проводить своевременное обрезание боковых побегов, то растение будет тратить больше энергии на их развитие, а не на формирование плодов.

Во-вторых, причиной кривизны томатов может быть недостаток питательных веществ в почве. Томаты очень любят плодородную почву, богатую органическими веществами. Если почва истощена и не содержит необходимых элементов, то растение может не получить достаточно питания для нормального развития плодов. В результате, они могут вырасти кривыми или даже с дефектами.

Также кривизна томатов может быть вызвана неблагоприятными погодными условиями. Частые перепады температуры, сильный ветер или дождь могут повредить нежные плоды и привести к их кривизне. Кроме того, если растение не получает достаточно солнечного света, то плоды могут вырасти кривыми, так как не получают необходимого количества энергии для полноценного развития.

Почему плоды помидоров кривые?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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