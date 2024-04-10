Как вырастить шампиньоны на участке?

Шампиньоны на собственном огороде: как вырастить?

1:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Шампиньоны являются одним из видов грибов, которые можно успешно культивировать на участке в искусственных условиях.

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Итак, что нужно для культивирования шампиньонов?

Купить готовый блок: шампиньоны выращивают на компосте из соломы и куриного помёта. Принести мицелий из леса: найдите место, где грибы растут кучно, выкопайте небольшой пласт земли с мицелием, перенесите его на дачный участок и посадите в затенённом месте. Мокрый посев: возьмите несколько перезревших грибов, перекрутите их в мясорубке, залейте тёплой водой с добавлением дрожжей, дайте раствору отстояться в течение месяца. Затем смешайте стакан полученного раствора со стаканом тёплой воды и полейте грядку.Сухой посев: соберите в лесу перезрелые грибы и повесьте их на веточках деревьев. Ветер разнесёт споры, и они укоренятся.

Урожай шампиньонов зависит от многих условий, в особенности от вида почвы и уровня влаги.