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Для привлекательного и гармоничного сада: говорим о соседях пионов

Рассказываем какие растения можно сажать с пионами

1:59
Садоводство » Цветы

Пионы — это красивые и изысканные цветы, которые пользуются большой популярностью среди садоводов. Они обладают неповторимым шармом и нежной ароматом, который способен окутать вас своими невероятными нотками. Но какие растения можно посадить рядом с пионами, чтобы создать ещё более привлекательный и гармоничный сад?

Рассказываем какие растения можно сажать с пионами
Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Пионы имеют разнообразную цветовую гамму — от нежно-розовых до ярко-красных оттенков. Поэтому, выбирая растения для посадки рядом с пионами, стоит учитывать их цветовую совместимость. Например, розовые пионы будут прекрасно смотреться в компании с белыми или фиолетовыми ирисами, а красные пионы — с желтыми или оранжевыми лилиями.

Также стоит обратить внимание на высоту растений. Пионы обычно достигают высоты около 1 метра, поэтому рядом с ними лучше посадить невысокие растения, чтобы не создавать дисбаланс в композиции. Хорошим вариантом будут низкорослые хосты, которые обладают красивыми листьями и цветами различных оттенков.

Ещё одним важным фактором является сезон цветения. Пионы цветут весной-летом, поэтому рядом с ними можно посадить растения, которые будут радовать глаз красивыми цветами в другое время года. Например, георгины или астры, которые цветут осенью, или жасмин или лаванда, которые расцветают летом.

Кроме того, стоит учитывать и условия выращивания растений. Пионы любят солнечные места и плодородную почву, поэтому рядом с ними можно посадить такие растения, как ромашки, розы, петунии или георгины, которые также любят солнце и плодородную почву.

Но помимо цветов, можно посадить рядом с пионами и другие растения, которые будут не только красиво смотреться, но и иметь практическую пользу. Например, рядом с пионами можно посадить лук, который будет отпугивать вредителей, или мелиссу, которая будет притягивать полезных насекомых.

Какие цветы посадить рядом с пионами, чтоб клумба долго радовала глаз
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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