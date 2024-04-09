Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Пугачёва выпустит новый альбом
Россияне вернутся в Европу на майских праздниках
Признаки мошенничества: как действовать, если вам позвонил незнакомый номер
NMI: ученые США создали метод декодирования человеческой речи по сигналам мозга
Врач Руднев: при язве желудка может болеть в области сердца
Картофельники с сыром: самый вкусный способ использовать оставшееся картофельное пюре
Ветеринары ответили, почему кошка может часто линять
Продается редкий суперкар Vector M12
Атлетка рассказала, как сбросить лишние килограммы в домашних условиях
Что стоит сажать рядом с зимним чесноком, чтобы он хорошо себя чувствовал

Говорим о соседях чеснока

2:16
Садоводство » Советы

Зимний чеснок — это одно из самых популярных овощей, которое можно выращивать на своем участке. Он не только обладает уникальным вкусом и ароматом, но и имеет множество полезных свойств для здоровья. Однако, как и любое другое растение, зимний чеснок нуждается в соседях на грядке, которые будут способствовать его росту и развитию.

Говорим о соседях чеснока
Фото: flickr.com by Dwight Sipler is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Если вы задумываетесь о том, что можно посадить на одной грядке с зимним чесноком, то вам стоит обратить внимание на следующие растения.

1. Лук. Это идеальный сосед для зимнего чеснока, так как оба растения принадлежат к семейству луковых. Лук будет защищать чеснок от вредителей и болезней, а также улучшать его вкус и аромат.

2. Морковь. Это еще один отличный сосед для зимнего чеснока. Морковь помогает бороться с сорняками и улучшает почву, благодаря своим корням. Кроме того, эти два растения вместе создают красивый и полезный компаньонский посад.

3. Петрушка. Это растение также относится к семейству луковых и будет хорошим соседом для зимнего чеснока. Петрушка обладает антимикробными свойствами, которые помогут защитить чеснок от болезней.

4. Редис. Это растение не только украсит вашу грядку, но и будет полезным соседом для зимнего чеснока. Редис улучшает почву и помогает бороться с вредителями.

5. Шпинат. Это растение будет хорошим соседом для зимнего чеснока, так как оно обладает высоким содержанием азота, который необходим для роста чеснока.

6. Руккола. Это растение также содержит много азота и будет полезным соседом для зимнего чеснока. Кроме того, руккола обладает антимикробными свойствами, которые помогут защитить чеснок от болезней.

7. Салат. Это еще один полезный сосед для зимнего чеснока. Салат улучшает почву и помогает бороться с сорняками.

Важно помнить, что при совместной посадке растений на одной грядке, необходимо учитывать их совместимость и не сажать рядом те растения, которые могут конкурировать за питательные вещества или страдать от одних и тех же вредителей.

Что можно сажать рядом с чесноком, а что нельзя?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Лимонная вода с мёдом: незаменимое средство для укрепления иммунитета

Вода с лимоном и мёдом представляет собой освежающий напиток, который помогает укрепить иммунную систему и придает энергию.

Вода с лимоном и мёдом: тонизирует, согревает и укрепляет иммунитет
Как заточить секатор
Затачиванием тупой секатор: вот как это правильно сделать — будет острым, как новый инструмент
Ангелы во плоти: названы породы кошек, которые занимают первые места в рейтингах по доброте
Лимонная вода с имбирём: то, что нужно, чтобы худеть и оставаться здоровыми весной
Часов Яр падёт быстрее других городов, считают военные блогеры РФ и Украины Любовь Степушова Пришёл русский час города Часов Яр, который Украина потеряла уже давно Андрей Николаев Запад боится правдивого расследования теракта в "Крокусе" Дмитрий Плотников
Это вызывает беспокойство у садоводов: говорим о пожелтевшей туе
Вместо тонны навоза: весной разбрасываю этот продукт из кухни по грядкам — урожаю каждый раз удивляюсь
За что такая цена: названы самые дорогие породы собак, которые заберут у вас последнюю копейку
За что такая цена: названы самые дорогие породы собак, которые заберут у вас последнюю копейку
Последние материалы
Ветеринары ответили, почему кошка может часто линять
Продается редкий суперкар Vector M12
Всё о витамине К в уходе за кожей: преимущества и правила применения
Атлетка рассказала, как сбросить лишние килограммы в домашних условиях
Россияне вернутся в Европу на майских праздниках
Онколог Воробьёв: боль в пояснице может говорить о раке шейки матки
Tech: разработан новый метод оценки калорийных затрат на основе тепловизора
Как не перелить комнатные цветы?
Топ-5 главных ошибок при страховании жизни и здоровья
Ученые ответили, как видят мир кошки и собаки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников