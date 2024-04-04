Советуем названия цветов и кустарников, которые смело можно сажать возле своего дома

Придомовая территория — лицо любого дома. Опрятный двор создаёт приятное впечатление как о самом доме, так и о его жильцах. Кроме того, ухоженный двор благотворно влияет на настроение людей, проживающих в доме, улучшает самочувствие и способствует общению.
Одно из важных мест на придомовой территории — подъезд. Он является своего рода связующим звеном между улицей и домом. Очень важно, чтобы вход в подъезд был не только чистым, но и красивым.
Самый простой способ украсить подъезд — это посадить возле него цветы. Однако не все цветы подходят для этой цели. Во-первых, они должны быть неприхотливыми, так как за ними не всегда есть кому ухаживать. Во-вторых, они должны быть устойчивыми к загазованности и пыли. В-третьих, они не должны быть слишком высокими, чтобы не загораживать проход.
Всем этим требованиям соответствуют следующие виды цветов:
Помимо цветов возле подъезда можно посадить кустарники. Они будут не только украшать территорию, но и очищать воздух. Для этой цели лучше всего подходят следующие виды кустарников:
При выборе цветов и кустарников для посадки возле подъезда необходимо учитывать не только их внешний вид, но и их совместимость. Не все растения хорошо уживаются друг с другом. Поэтому перед посадкой лучше всего проконсультироваться со специалистом.
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