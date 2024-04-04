Советуем названия цветов и кустарников, которые смело можно сажать возле своего дома

Что лучше всего посадить возле подъезда?

2:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Придомовая территория — лицо любого дома. Опрятный двор создаёт приятное впечатление как о самом доме, так и о его жильцах. Кроме того, ухоженный двор благотворно влияет на настроение людей, проживающих в доме, улучшает самочувствие и способствует общению.

Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Корзун Андрей) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Одно из важных мест на придомовой территории — подъезд. Он является своего рода связующим звеном между улицей и домом. Очень важно, чтобы вход в подъезд был не только чистым, но и красивым.

Самый простой способ украсить подъезд — это посадить возле него цветы. Однако не все цветы подходят для этой цели. Во-первых, они должны быть неприхотливыми, так как за ними не всегда есть кому ухаживать. Во-вторых, они должны быть устойчивыми к загазованности и пыли. В-третьих, они не должны быть слишком высокими, чтобы не загораживать проход.

Всем этим требованиям соответствуют следующие виды цветов:

анютины глазки. Эти цветы очень неприхотливы и цветут с ранней весны до поздней осени;

бархатцы. Эти цветы также очень неприхотливы и обладают резким запахом, который отпугивает насекомых;

петунии. Эти цветы очень обильно цветут с июня по сентябрь;

примулы. Эти цветы цветут ранней весной и могут украсить подъезд даже в холодное время года;

тюльпаны. Эти цветы радуют своей красотой в апреле-мае.

Помимо цветов возле подъезда можно посадить кустарники. Они будут не только украшать территорию, но и очищать воздух. Для этой цели лучше всего подходят следующие виды кустарников:

бересклет. Этот кустарник очень неприхотлив и имеет красивые листья;

бирючина. Этот кустарник можно стричь, придавая ему любую форму;

буддлея. Этот кустарник привлекает бабочек;

гортензия. Этот кустарник имеет красивые цветы и не требует особого ухода;

спирея. Этот кустарник цветет весной или летом.

При выборе цветов и кустарников для посадки возле подъезда необходимо учитывать не только их внешний вид, но и их совместимость. Не все растения хорошо уживаются друг с другом. Поэтому перед посадкой лучше всего проконсультироваться со специалистом.