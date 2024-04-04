Избавиться от медведок можно с помощью этого способа: "химия" не понадобится

Мульчирование поможет в борьбе с медведкой

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Медведка часто появляется на садовых участках вместе с привезённым навозом, так как именно там, в глубине или под кучей навоза, она обычно зимует. Её наиболее распространённое место обитания — южные регионы, где она встречается гораздо чаще. В северных регионах, как правило, медведка отсутствует, так как не выживает в условиях холода.

Фото: commons.wikimedia.org by George Chernilevsky is licensed under public domain

Огороднику, который столкнулся с проблемой медведок на своём участке, может прийти весьма неприятный сюрприз: всходы рассады капусты или других растений срезаны под корень. Это происходит потому, что медведка откладывает яйца неглубоко в почву и устраивает небольшие холмики над кладкой, чтобы гнездо было лучше прогрето на солнце. Любая растительность вокруг гнезда затеняет почву, что мешает ей прогреваться, поэтому медведка уничтожает все растения, мешающие этому процессу.

Толстый слой мульчи — отличное средство защиты от медведок. Его создание из свежескошенной травы около растений помогает создать непригодные условия для размножения медведок, так как почва под мульчой не перегревается, что делает её непривлекательной для них. Таким образом, мульчирование не только способствует улучшению плодородия почвы, но и помогает бороться с огородными вредителями, такими как медведка.