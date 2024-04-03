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На "Роза Хутор" расцвела сакура

2:15
Садоводство

Теперь на курорте "Роза Хутор" можно полюбоваться нежно-розовыми цветами японской вишни.

На "Роза Хутор" расцвела сакура
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Несмотря на то, что сезон катания в горах Сочи продолжается, а на вершинах еще лежит снег, нежно-розовые цветы пышной пеной украсили деревья японской вишни Саржента на высоте 560 метров над уровнем моря. Полюбоваться ими можно возле главной канатной дороги "Олимпия", у ярмарки с местными товарами Bazar или отеля "Эрбелия". Своей красотой сакура привлекает множество туристов, ее фотографии тут же заполняют социальные сети.

— Несмотря на то, что сакура дерево — не аборигенное, для наших мест характерны дубы, буки, грабы, пихты, она очень хорошо адаптирована к местному климату. Спокойно переносит снежные зимы, может выдерживать даже морозы до -20 градусов. В этом году сакура расцвела на две недели раньше, чем в прошлом. Еще вчера деревья покрывали нежные бутоны, но буквально два теплых, солнечных дня, и они распустились, — рассказала инженер-агроном курорта "Роза Хутор" Анна Мурашова.

Семь деревьев сакуры на курорте "Роза Хутор" были высажены 10 лет назад. С тех пор они каждую весну радуют своей красотой. Помогают в этом опытные агрономы. Осенью — обязательная обрезка, чтобы ветви не поломались под тяжестью будущих цветов, весна начинается с подкормки удобрениями.

— Цветет сакура недолго, всего пару недель. В Японии даже есть традиция — ханами, когда люди наблюдают за цветением, которое символизирует быстротечность жизни. На "Роза Хутор" мы постарались "продлить" весеннюю красоту, после обыкновенной сакуры, начнет цвести другой, более поздний сорт — сакура махровая. Распустились и цветы у "соседей" японской вишни — магнолиях кобус и суланжа, — поделилась Анна Мурашова.

Украшают курорт весной не только экзотические цветы, но и кавказские. Не успел сойти снег, а лесные поляны уже покрыты ярко-розовыми цикламенами, белоснежными подснежниками и лиловыми крокусами. Позже на склонах распустятся редкие растения занесенные в Красную книгу — желтые лилии Кессельринга и белоснежный кандык Кавказский.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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