Отличный выбор — жёлтый сорт редиса. Редис — один из самых быстрорастущих овощей, созревающий через 16-25 дней в зависимости от сорта.
Сорт редиса под названием "Злата" обычно имеет округлую форму и весит примерно 25 грамм. Он жёлтого цвета с белой, сочной и нежной мякотью внутри. В нём нет пустот и горечи. По вкусу он слабоострый, что делает его популярным даже среди детей.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.