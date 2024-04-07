Этот жёлтый сорт редиса даёт сочные плоды без пустот внутри: в нём нет пустот и горечи

Посадите редис "Злата"

0:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Отличный выбор — жёлтый сорт редиса. Редис — один из самых быстрорастущих овощей, созревающий через 16-25 дней в зависимости от сорта.

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Сорт редиса под названием "Злата" обычно имеет округлую форму и весит примерно 25 грамм. Он жёлтого цвета с белой, сочной и нежной мякотью внутри. В нём нет пустот и горечи. По вкусу он слабоострый, что делает его популярным даже среди детей.