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Рассказываем, где лучше всего высаживать клубнику, а где не стоит вообще

Что нужно учитывать при посадке клубники?

1:33
Садоводство » Советы

Клубника — это вкусная и ароматная ягода, которая пользуется популярностью у многих садоводов и садовников. Один из важных аспектов при выращивании клубники — это выбор места для посадки.

Что нужно учитывать при посадке клубники?
Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Есть несколько факторов, которые следует учитывать при выборе места для клубники:

  1. Свет: клубника любит яркое солнце, поэтому для хорошего урожая выберите место, где растение будет получать достаточно света.
  2. Почва: клубника предпочитает плодородную и дренированную почву. Не высаживайте  клубнику там, где почва слишком кислая или застаивается вода.
  3. Расстояние между кустами: чтобы обеспечить хорошую вентиляцию и увеличить урожай, следует соблюдать определенное расстояние между растениями.

Теперь давайте посмотрим, где нельзя сажать клубнику:

  1. Места, где растение будет находиться в тени большую часть дня. Как уже упоминалось, клубника нуждается в ярком солнце для роста и плодоношения.
  2. Места, где растение будет подвержено ветрам и сквознякам. Это может привести к повреждению цветков и ягод.
  3. Места, где растение будет расти рядом с другими культурами, которые могут конкурировать за питательные вещества и воду.

Таким образом, правильный выбор места для клубники может значительно повлиять на её урожайность. Помните об этих простых правилах при посадке клубники и вы получите отличные результаты.

Совместные посадки вместе с клубникой
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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