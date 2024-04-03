Рассказываем, где лучше всего высаживать клубнику, а где не стоит вообще

Что нужно учитывать при посадке клубники?

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Клубника — это вкусная и ароматная ягода, которая пользуется популярностью у многих садоводов и садовников. Один из важных аспектов при выращивании клубники — это выбор места для посадки.

Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Есть несколько факторов, которые следует учитывать при выборе места для клубники:

Свет: клубника любит яркое солнце, поэтому для хорошего урожая выберите место, где растение будет получать достаточно света. Почва: клубника предпочитает плодородную и дренированную почву. Не высаживайте клубнику там, где почва слишком кислая или застаивается вода. Расстояние между кустами: чтобы обеспечить хорошую вентиляцию и увеличить урожай, следует соблюдать определенное расстояние между растениями.

Теперь давайте посмотрим, где нельзя сажать клубнику:

Места, где растение будет находиться в тени большую часть дня. Как уже упоминалось, клубника нуждается в ярком солнце для роста и плодоношения. Места, где растение будет подвержено ветрам и сквознякам. Это может привести к повреждению цветков и ягод. Места, где растение будет расти рядом с другими культурами, которые могут конкурировать за питательные вещества и воду.

Таким образом, правильный выбор места для клубники может значительно повлиять на её урожайность. Помните об этих простых правилах при посадке клубники и вы получите отличные результаты.