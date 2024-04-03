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Настоящее спасание для дачника: говорим о пользе апельсиновой корки на огороде

Для чего и как использовать апельсиновую корку на даче?

2:05
Садоводство » Плодовые

Дачники часто сталкиваются с проблемой утилизации остатков фруктов и овощей после уборки урожая. Но мало кто знает, что апельсиновая корка может стать настоящим спасением для дачника. В этой статье мы расскажем о том, для чего и как использовать апельсиновую корку на даче.

Для чего и как использовать апельсиновую корку на даче?
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under https://www.flickr.com/photos/137643065@N06/23697654094/

апельсиновая корка является отличным удобрением для растений. Она содержит большое количество питательных веществ, таких как калий, магний, фосфор и другие микроэлементы, необходимые для роста и развития растений. Просто нарежьте корку на мелкие кусочки и положите их в землю у растений. Таким образом, вы не только утилизируете остатки фрукта, но и улучшаете плодородие почвы.

Кроме того, апельсиновая корка может быть использована как отличный отпугиватель насекомых. Многие насекомые не любят запах цитрусовых, поэтому размещение кусочков апельсиновой корки вокруг растений поможет защитить их от вредителей. Также можно приготовить настойку из апельсиновой корки и воды и опрыскать ею растения, чтобы отпугнуть насекомых.

Но это еще не все! Апельсиновая корка может быть использована и в кулинарии. Например, ее можно добавить в компост для приготовления плодородной земли для растений. Также из нее можно приготовить ароматный чай или добавить в выпечку для придания особого вкуса. А если вы занимаетесь консервированием овощей и фруктов, то апельсиновая корка станет отличным дополнением к вашим заготовкам.

Кроме того, апельсиновая корка может быть использована и в быту. Например, она отлично справляется с неприятными запахами в холодильнике. Просто положите несколько кусочков корки в холодильник и они поглощат запахи. Также ее можно использовать для приготовления ароматного масла для ароматерапии или для приготовления домашнего лимонада.

Апельсиновая корка – это настоящий подарок для дачника. Она не только поможет улучшить плодородие почвы и защитить растения от вредителей, но и может быть использована в кулинарии и быту.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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