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Необычный способ сделать свои растения красивее: говорим о спичках, которые помогут комнатным цветам

В цветочные горшки садоводы помещают спички

2:06
Садоводство » Комнатные цветы

Цветоводы — это люди, которые занимаются выращиванием и уходом за цветами. Они постоянно ищут новые способы, чтобы сделать свои растения ещё красивее и здоровее. Одним из таких способов является втыкание по 5 спичек в цветочные горшки.

В цветочные горшки садоводы помещают спички
Фото: flickr.com/ by Logan Ingalls is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Но зачем им это нужно? Давайте разберёмся.

Втыкание спичек в горшки помогает предотвратить переувлажнение почвы. Когда мы поливаем цветы, вода может задерживаться в горшке и вызывать гниение корней. Спички же поглощают излишки влаги и предотвращают эту проблему.

Кроме того, спички являются отличным источником калия, который необходим для здорового роста растений. Когда спички разлагаются, они высвобождают этот микроэлемент, который усиливает иммунную систему растений и делает их более устойчивыми к болезням и вредителям.

Также, втыкание спичек в горшки может помочь в борьбе с вредными насекомыми. Например, муравьи не любят запах серы, который выделяется при сгорании спичек. Поэтому, если вы заметили, что муравьи постоянно появляются вокруг ваших цветов, попробуйте воткнуть несколько спичек в горшок — это может помочь избавиться от нежелательных гостей.

Кроме того, спички могут служить как натуральный удобритель для растений. При разложении они высвобождают микроэлементы, такие как фосфор и азот, которые необходимы для здорового роста и развития растений.

Но важно помнить, что втыкать спички нужно правильно. Они должны быть вставлены в горшок вертикально, чтобы не повредить корни растения. Также, не стоит злоупотреблять этим методом, втыкая слишком много спичек — это может привести к переувлажнению и перегною почвы.

Помещать спички в цветочные горшки — это простой и эффективный способ улучшить здоровье и красоту ваших растений. Он помогает предотвратить переувлажнение почвы, обеспечить растения необходимыми микроэлементами, а также бороться с вредными насекомыми. Попробуйте этот метод и вы увидите, как ваш сад заиграет новыми красками.

Зачем цветоводы помещают спички в цветочные горшки?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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