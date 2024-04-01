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Перед высадкой рассады в открытый грунт землю нужно обязательно обогатить: рассказываем, как это сделать

Чем обогатить почву перед посадкой растений

1:14
Садоводство » Советы

Почву необходимо обогатить перед высадкой рассады в открытый грунт уже ранней весной, сразу после таяния снега. О том, как это сделать, рассказал садовод Дзен-канала "Маленькая Дача".

Чем обогатить почву перед посадкой растений
Фото: flickr.com by Johan Neven is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сидераты обогащают почву органическими, микро- и макроэлементами, а также улучшают её структуру. Не стоит допускать пустот в почве, даже летом садовод сеет сидераты на освободившиеся грядки.

Среди этих растений можно выделить злаковые, крестоцветные, гидрофильные и другие виды. Рожь, пшеница и овес подавляют рост сорняков и отлично подходят для кислых почв. Крестоцветные (рапс и масличная редька) улучшают качество почвы, но не рекомендуются для посадки перед капустой. Гидрофильные сидераты, например, фацелия, борются с сорняками и патогенными бактериями, улучшая аэрацию почвы.

Горох, люцерна и другие бобовые сидераты улучшают воздухопроницаемость почвы и сдерживают рост сорняков. Их рекомендуется сеять весной, в зависимости от региона, и скашивать перед цветением. Все эти сидераты принесут большую пользу вашим посадкам, поэтому я рекомендую их использовать каждый год.

ОЖИВИТЕ ПОЧВУ ЭТИМ ВЕСЕННИМ СИДЕРАТОМ. ЛУЧШЕ ЕГО ВЕСНОЙ ТОЛЬКО ЕГО СМЕСЬ С ГРЕЧИХОЙ!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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