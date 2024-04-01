Перед высадкой рассады в открытый грунт землю нужно обязательно обогатить: рассказываем, как это сделать

Чем обогатить почву перед посадкой растений

1:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Почву необходимо обогатить перед высадкой рассады в открытый грунт уже ранней весной, сразу после таяния снега. О том, как это сделать, рассказал садовод Дзен-канала "Маленькая Дача".

Фото: flickr.com by Johan Neven is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сидераты обогащают почву органическими, микро- и макроэлементами, а также улучшают её структуру. Не стоит допускать пустот в почве, даже летом садовод сеет сидераты на освободившиеся грядки.

Среди этих растений можно выделить злаковые, крестоцветные, гидрофильные и другие виды. Рожь, пшеница и овес подавляют рост сорняков и отлично подходят для кислых почв. Крестоцветные (рапс и масличная редька) улучшают качество почвы, но не рекомендуются для посадки перед капустой. Гидрофильные сидераты, например, фацелия, борются с сорняками и патогенными бактериями, улучшая аэрацию почвы.

Горох, люцерна и другие бобовые сидераты улучшают воздухопроницаемость почвы и сдерживают рост сорняков. Их рекомендуется сеять весной, в зависимости от региона, и скашивать перед цветением. Все эти сидераты принесут большую пользу вашим посадкам, поэтому я рекомендую их использовать каждый год.