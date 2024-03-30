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Знали вы, что в почках сада живут вредители. Но как с ними бороться?

В почках сада обитает очень много вредителей

2:03
Садоводство » Вредители и болезни

В почках сада обитает множество вредителей, которые могут нанести серьёзный ущерб растениям и урожаю. Эти маленькие насекомые и грызуны могут привести к гибели растений, а в некоторых случаях даже к полному уничтожению сада. Поэтому важно знать, какие вредители могут поселиться в почках сада и как с ними бороться.

В почках сада обитает очень много вредителей
Фото: commons.wikimedia.org by AnRo0002 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Одним из наиболее распространённых вредителей в почках сада являются тли. Эти маленькие насекомые питаются соками растений, оставляя после себя липкую секрецию, которая может привлекать других вредителей и способствовать развитию грибковых заболеваний. Чтобы избежать появления тли, рекомендуется регулярно осматривать растения и при первых признаках насекомых применять специальные инсектициды.

Ещё одним опасным вредителем в почках сада являются жуки-листоеды. Они питаются листьями растений, оставляя после себя характерные отверстия и повреждения. Чтобы предотвратить их появление, можно использовать специальные препараты, которые отпугивают жуков и защищают растения.

Также в почках сада могут обитать грызуны, такие как мыши и кроты. Они могут нанести значительный ущерб корням растений, а также пожрать урожай. Для борьбы с ними можно использовать ловушки или специальные отпугивающие средства.

Но не только насекомые и грызуны могут быть вредителями в почках сада. Иногда проблему могут вызывать и болезни растений, которые могут распространяться через почву. Чтобы предотвратить их появление, рекомендуется регулярно обрабатывать почву специальными препаратами и следить за состоянием растений.

Кроме того, важно поддерживать здоровую почву в саду. Это поможет растениям быть более устойчивыми к вредителям и болезням. Для этого можно использовать органические удобрения, которые питают почву и улучшают ее структуру.

Важно также следить за чистотой и порядком в саду. Оставшиеся после уборки листья и другие растительные остатки могут стать идеальным местом для размножения вредителей.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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