Может достигать в высоту до 30 см: рассказываем о комнатном растении немезия

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Экзотическое растение немезия: выращиваем в домашних условиях

2:07
Садоводство » Комнатные цветы

Немезия - это красивое и нежное растение, которое пользуется популярностью среди садоводов благодаря своим ярким и красочным цветам. Она относится к семейству Подорожниковых и произрастает в тропических и субтропических регионах. Но несмотря на свою экзотичность, немезия может быть выращена и в домашних условиях.

Экзотическое растение немезия: выращиваем в домашних условиях
Фото: commons.wikimedia.org by SAplants is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Первым шагом к выращиванию немезии является выбор подходящего места. Она предпочитает яркий, но рассеянный свет, поэтому лучше всего разместить её на восточном или западном окне. Также важно обеспечить растению защиту от прямых солнечных лучей, которые могут привести к ожогам на листьях.

Для посадки немезии подойдёт лёгкая и питательная почва, состоящая из равных частей торфа, перегноя и песка. Растение нуждается в хорошем дренаже, поэтому на дно горшка следует положить слой гравия или керамзита. После посадки растение следует обильно полить и поместить в теплое место.

Важным условием для успешного выращивания немезии является регулярный полив. Она любит влажную почву, но не переносит застоя воды. Поэтому следует следить за тем, чтобы почва была всегда влажной, но не мокрой. Летом рекомендуется поливать растение 2-3 раза в неделю, а зимой - 1 раз в неделю.

Также важно обеспечить немезии умеренную температуру. Оптимальный диапазон для неё составляет 18-22 градуса по Цельсию. В жаркие летние дни рекомендуется опрыскивать растение, чтобы поддерживать влажность воздуха.

Чтобы немезия равномерно развивалась, ей необходимо обеспечить регулярную подкормку. Для этого можно использовать универсальные минеральные удобрения для цветущих растений. Подкармливать растение следует каждые 2-3 недели в период активного роста.

Немезия обладает быстрым ростом и может достигать высоты до 30 см. Чтобы сохранить ее компактную форму, рекомендуется проводить обрезку. Для этого нужно удалить увядшие цветы и сухие листья, а также при необходимости подстригать побеги.

Немезия: выращивание рассады
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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