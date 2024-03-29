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Этот кустарник даёт вкусные плоды и радует глаз цветением: лёгок в выращивании — любовь садоводов

Посадите в саду ксантоцерас

2:29
Садоводство » Деревья и кустарники

Если вы мечтаете об уникальном и декоративном растении для своего сада, которое не только радует глаз своим цветением, но и дарит вкусный урожай, то культура под названием ксантоцерас или чекалкин орех — именно то, что вам нужно. Это редкое растение, происходящее из Северного Китая, отличается выносливостью к различным климатическим условиям и лёгкостью в выращивании.

Посадите в саду ксантоцерас
Фото: commons.wikimedia.org by Athenchen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Растение может вырастать в крупных кустах или небольших деревьях высотой от 2,5 до 4 метров. Его раскидистая крона покрывается привлекательными цветами до распускания листьев, создавая зачаровывающий вид. Цветы имеют диаметр до 4 см, а соцветия могут достигать 25 см в длину. Они привлекают полезных насекомых-опылителей и излучают приятный аромат. После цветения формируются плоды диаметром около 6 см, которые являются настоящим деликатесом. Они напоминают по вкусу смесь фундука и миндаля и могут использоваться как в свежем, так и в жареном виде. Кроме того, из плодов производится ценное масло, богатое полезными элементами.

Многие задаются вопросом: нужно ли для перекрестного опыления и формирования плодов высаживать несколько растений ксантоцераса? Согласно опыту садоводов, у которых уже есть эти растения в коллекции, на одном экземпляре обычно присутствуют как мужские, так и женские цветки. Поэтому эту культуру можно считать самоопыляемой.

Чекалкин орех не требует сложного ухода, он зимостоек и устойчив к засухе. Он лучше всего процветает на хорошо освещенных и защищенных от ветра участках. Однако следует помнить, что корни этого кустарника не переносят избыточной влаги. Поэтому рекомендуется избегать мест с высоким уровнем грунтовых вод.

В холодные зимы молодые побеги могут замёрзнуть, однако с приходом тепла кусты быстро восстанавливаются. Взрослые растения выдерживают температуры до - 30-34 градусов. Для регионов с холодным климатом рекомендуется утепление молодых саженцев в первые годы после посадки, например, обертывание кроны агроволокном.

Ксантоцерас можно размножать различными способами, включая семенное размножение, отделение и пересадку прикорневой поросли или черенкование. Саженцы могут зацвести уже на третий год после посева семян при правильном уходе.

Ксантоцерас рябинолистный (Чекалкин орех). Садовые растения для гурманов.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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