Этот кустарник даёт вкусные плоды и радует глаз цветением: лёгок в выращивании — любовь садоводов

Посадите в саду ксантоцерас

2:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Если вы мечтаете об уникальном и декоративном растении для своего сада, которое не только радует глаз своим цветением, но и дарит вкусный урожай, то культура под названием ксантоцерас или чекалкин орех — именно то, что вам нужно. Это редкое растение, происходящее из Северного Китая, отличается выносливостью к различным климатическим условиям и лёгкостью в выращивании.

Фото: commons.wikimedia.org by Athenchen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Растение может вырастать в крупных кустах или небольших деревьях высотой от 2,5 до 4 метров. Его раскидистая крона покрывается привлекательными цветами до распускания листьев, создавая зачаровывающий вид. Цветы имеют диаметр до 4 см, а соцветия могут достигать 25 см в длину. Они привлекают полезных насекомых-опылителей и излучают приятный аромат. После цветения формируются плоды диаметром около 6 см, которые являются настоящим деликатесом. Они напоминают по вкусу смесь фундука и миндаля и могут использоваться как в свежем, так и в жареном виде. Кроме того, из плодов производится ценное масло, богатое полезными элементами.

Многие задаются вопросом: нужно ли для перекрестного опыления и формирования плодов высаживать несколько растений ксантоцераса? Согласно опыту садоводов, у которых уже есть эти растения в коллекции, на одном экземпляре обычно присутствуют как мужские, так и женские цветки. Поэтому эту культуру можно считать самоопыляемой.

Чекалкин орех не требует сложного ухода, он зимостоек и устойчив к засухе. Он лучше всего процветает на хорошо освещенных и защищенных от ветра участках. Однако следует помнить, что корни этого кустарника не переносят избыточной влаги. Поэтому рекомендуется избегать мест с высоким уровнем грунтовых вод.

В холодные зимы молодые побеги могут замёрзнуть, однако с приходом тепла кусты быстро восстанавливаются. Взрослые растения выдерживают температуры до - 30-34 градусов. Для регионов с холодным климатом рекомендуется утепление молодых саженцев в первые годы после посадки, например, обертывание кроны агроволокном.

Ксантоцерас можно размножать различными способами, включая семенное размножение, отделение и пересадку прикорневой поросли или черенкование. Саженцы могут зацвести уже на третий год после посева семян при правильном уходе.