Даже хилая рассада оживёт: вот чем её нужно полить — органический стимулятор роста растений

Полив рассады соком алоэ

0:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Часто рассада выглядит слабой и хилой. Исправить ситуацию можно с помощью простой натуральной подкормки. О ней рассказал Дзен-канал "Маленькая Дача".

Фото: flickr.com by Jon Eben Field is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Для этого возьмите 1 лист алоэ, поместите его в блендер с немного воды, дайте настояться 1 сутки, затем процедите и поливайте рассаду.

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