Цветы крупные, с диаметром до 20 см: посадите эти растения с неповторимым ароматом

Пионы — это изысканные и в то же время роскошные цветы с неповторимым ароматом, которые привлекают внимание в саду и могут стать эффектным центром в участке.
В садоводстве чаще всего встречаются травянистые пионы, но также существуют древовидные виды. Они различаются, в первую очередь, своим внешним видом. Травянистые пионы обычно представляют собой небольшие цветы, в то время как древовидные имеют кустарниковую форму с деревянистыми побегами и крепкой корневой системой, что делает их более долговечными.
Высота древовидных пионов может достигать 1,5-2 метров, а их цветы обычно крупные, с диаметром от 12 до 20 см. Палитра цветов широка — от белого до фиолетового, иногда встречаются двухцветные экземпляры с плавным переходом от одного оттенка к другому.
На одном кусте древовидных пионов может расцвести до 70 цветков одновременно. Это растение предпочитает открытые и хорошо освещенные места, а также плодородные суглинки, не терпит песчаной почвы.
Из-за своего длительного срока жизни древовидные пионы могут долго расти на одном месте, разрастаясь при этом, поэтому при посадке рекомендуется сохранять расстояние не менее 1,5-2 метров между растениями.
Наилучшим способом выращивания древовидных пионов является их одиночная посадка на газоне, но они также хорошо сочетаются с другими цветами в групповых посадках, такими как маргаритки, настурции и петунии.
Это растение очень полезно для сада. Не торопитесь от него избавиться. Поможет справиться с вредителями без "химии".