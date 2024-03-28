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Цветы крупные, с диаметром до 20 см: посадите эти растения с неповторимым ароматом

Пионы могут стать эффектным центром в участке

1:36
Садоводство » Цветы

Пионы — это изысканные и в то же время роскошные цветы с неповторимым ароматом, которые привлекают внимание в саду и могут стать эффектным центром в участке.

Пионы могут стать эффектным центром в участке
Фото: https://www.flickr.com/photos/nhq9801/40579018340/ by 阿橋 HQ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В садоводстве чаще всего встречаются травянистые пионы, но также существуют древовидные виды. Они различаются, в первую очередь, своим внешним видом. Травянистые пионы обычно представляют собой небольшие цветы, в то время как древовидные имеют кустарниковую форму с деревянистыми побегами и крепкой корневой системой, что делает их более долговечными.

Высота древовидных пионов может достигать 1,5-2 метров, а их цветы обычно крупные, с диаметром от 12 до 20 см. Палитра цветов широка — от белого до фиолетового, иногда встречаются двухцветные экземпляры с плавным переходом от одного оттенка к другому.

На одном кусте древовидных пионов может расцвести до 70 цветков одновременно. Это растение предпочитает открытые и хорошо освещенные места, а также плодородные суглинки, не терпит песчаной почвы.

Из-за своего длительного срока жизни древовидные пионы могут долго расти на одном месте, разрастаясь при этом, поэтому при посадке рекомендуется сохранять расстояние не менее 1,5-2 метров между растениями.

Наилучшим способом выращивания древовидных пионов является их одиночная посадка на газоне, но они также хорошо сочетаются с другими цветами в групповых посадках, такими как маргаритки, настурции и петунии.

ПОСАДКА ПИОНОВ ВЕСНОЙ: если нельзя, но очень хочется
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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