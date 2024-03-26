Огородные хитрости: чем подкормить рассаду помидоров после пикировки

Когда и чем подкормить рассаду томатов

1:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Хлопоты с предпосевной обработкой семян и ожидания всходов уже давно позади. В феврале посаженная рассада томатов радует глаз 1-м, 2-м или даже 3-м настоящим листом, и перед садоводом встает новый вопрос: настал ли момент для подкормки рассады и как это лучше сделать?

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При использовании минеральных удобрений с пролонгированным действием для улучшения почвы, важно выбирать те, которые разлагаются постепенно и не перегружают ее избытком минералов. Отличной альтернативой зарубежным аналогам являются отечественные органо-минеральные удобрения. Исследования показывают, что корни растений лучше развиваются в присутствии гуматов, а органические вещества способствуют более эффективному усвоению минералов растениями.

Первую подкормку томатов рекомендуется проводить только после появления 3-го настоящего листа. Если ориентироваться на пикировку рассады, то удобрения стоит вносить не раньше, чем через 2 недели после этой процедуры, чтобы поврежденные корни смогли адаптироваться к новым условиям.

В случае неотложной необходимости "скорой помощи" для рассады, можно использовать внекорневые подкормки, которые усваиваются быстрее. При этом следует уменьшить дозировку удобрений в два или три раза, чтобы избежать переусыщения почвы.