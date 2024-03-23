Правильный выбор соседей для перца поможет улучшить урожайность

Что можно посадить рядом с перцем в теплице?

2:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

При выборе растений для посадки рядом с перцем в теплице следует учитывать их взаимосвязь и влияние друг на друга. Правильный выбор соседей для перца поможет улучшить урожайность, устойчивость к болезням и вредителям, а также обеспечить оптимальные условия для роста и развития.

Фото: Wikipedia by Vyacheslav Argenberg

Одним из растений, который идеально подходит к перцу, является баклажан. Оба этих растения принадлежат к семейству пасленовых и имеют схожие потребности в почве, влаге и освещении. Баклажан и перец не только хорошо растут рядом, но и взаимодействуют друг с другом положительно. Баклажаны способны защищать перец от вредителей, таких как афиды и клопы, благодаря содержанию в своих листьях особых веществ, отпугивающих насекомых. Кроме того, баклажаны помогают задерживать влагу в почве и защищать корни перца от перегрева.

Одной из излюбленных культур для посадки рядом с перцем является базилик. Базилик обладает ярким ароматом, который отпугивает многих вредителей, включая мухи и моль. Кроме того, его корни выделяют вещества, которые могут помочь перцу бороться с некоторыми болезнями. Базилик также способствует улучшению вкуса перца, особенно если он выращивается для приготовления салатов или соусов.

Тархун также может быть хорошим соседом для перца в теплице. Тархун отпугивает многих насекомых, включая тли и клещей, а его корни способны защищать перец от сосущих насекомых. Кроме того, аромат тархуна может улучшить рост и развитие перца.

Помимо вышеупомянутых культур, можно также посадить рядом с перцем: петрушку, капусту, лук, редиску и шпинат. Эти растения могут помочь контролировать сорняки, улучшить почву и создать благоприятную микрофлору для роста перца.

Однако следует избегать посадки рядом с перцем таких растений, как картофель, огурцы, фасоль и свекла. Эти культуры могут конкурировать за питательные вещества, влагу и пространство, что может негативно сказаться на росте и урожайности перца.

Важно помнить, что взаимосвязь растений имеет индивидуальные особенности для каждого сорта перца и других культур. Рекомендуется провести исследования и консультироваться с опытными садоводами или агрономами перед посадкой растений рядом с перцем в теплице. Оптимальный выбор соседей поможет обеспечить здоровый рост и развитие перца, улучшить его устойчивость к болезням и вредителям, а также получить богатый урожай.