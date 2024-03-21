Финны подвешивают на яблони пакеты из IKEA с кирпичами: вот почему они это делают - вовсе не для рекламы

Почему в Финляндии вешают пакеты с кирпичами на яблони

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Даже в такой богатой стране, как Финляндия, садоводство имеет свою привлекательность. Но из-за ограниченной площади земли у финнов сады и огороды обычно небольшие, около 4-5 соток. Редко у кого есть участки размером 6-8 соток, и такие владельцы могут считать себя настоящими хозяевами большой фермы. Поэтому подобно русским садоводам, финны стараются максимально использовать пространство на своих маленьких участках, в том числе и для выращивания деревьев.

Фото: creativecommons.org by Андрей Колычев is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Прогуливаясь по финским садам, можно наблюдать удивительное зрелище. Почти на всех деревьях висят специальные пакеты, внутри которых находятся кирпичи или камни. Они не из IKEA, хотя надпись на синих пакетах может ввести в заблуждение. Нет, финны не пытаются привлечь шведский магазин к себе в деревню, и это не строительный мусор. Это делается по совершенно другой причине.

Когда яблоне становится около 5-6 лет, финны обрезают её центральный ствол на высоте около 3 метров. После этого у яблони начинают расти новые стволы-заменители. Эти стволы очень прочные и быстро растут вверх. Подвешивая пакеты с камнями или кирпичами к этим стволам, яблоня становится "плакучей", и все плодовые ветви сгибаются вниз.

Это позволяет садоводам:

Не использовать лестницы для сбора плодов, что может быть опасно и неудобно.

Позволить солнечному свету проникать к другим растениям на участке.

Защитить плоды от ветра, который в Финляндии может быть очень сильным.

Получить больше плодов при меньших затратах воды и энергии.

Этот приём действительно является удивительным лайфхаком для выращивания яблонь.