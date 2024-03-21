Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Виктор Орбан направил поздравление Путину в связи с победой на выборах
Роспотребнадзор: обязательно изучите условия договора при страховании жилья
Минсельхозы Польши и стран Балтии намерены добиваться от Брюсселя запрета на импорт зерна из РФ
Украинские СМИ заявили, что ВКС России ударили по штабу ГУР в Киеве
На рынок России вышел новый кроссовер Skoda Kamiq за 2,65 млн рублей
Боксер Кудряшов пожелал Макрону удачи в занятиях боксом, а не в фотосессиях
Певец Shaman рассказал, почему возникли слухи о его конфликте с Леонидом Агутиным
Что думают кошки, когда вы их целуете
Средства с лавандой для успокоения, увлажнения и омоложения
Финны подвешивают на яблони пакеты из IKEA с кирпичами: вот почему они это делают - вовсе не для рекламы

Почему в Финляндии вешают пакеты с кирпичами на яблони

1:44
Садоводство » Деревья и кустарники

Даже в такой богатой стране, как Финляндия, садоводство имеет свою привлекательность. Но из-за ограниченной площади земли у финнов сады и огороды обычно небольшие, около 4-5 соток. Редко у кого есть участки размером 6-8 соток, и такие владельцы могут считать себя настоящими хозяевами большой фермы. Поэтому подобно русским садоводам, финны стараются максимально использовать пространство на своих маленьких участках, в том числе и для выращивания деревьев.

Почему в Финляндии вешают пакеты с кирпичами на яблони
Фото: creativecommons.org by Андрей Колычев is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Прогуливаясь по финским садам, можно наблюдать удивительное зрелище. Почти на всех деревьях висят специальные пакеты, внутри которых находятся кирпичи или камни. Они не из IKEA, хотя надпись на синих пакетах может ввести в заблуждение. Нет, финны не пытаются привлечь шведский магазин к себе в деревню, и это не строительный мусор. Это делается по совершенно другой причине.

Когда яблоне становится около 5-6 лет, финны обрезают её центральный ствол на высоте около 3 метров. После этого у яблони начинают расти новые стволы-заменители. Эти стволы очень прочные и быстро растут вверх. Подвешивая пакеты с камнями или кирпичами к этим стволам, яблоня становится "плакучей", и все плодовые ветви сгибаются вниз.

Это позволяет садоводам:

  • Не использовать лестницы для сбора плодов, что может быть опасно и неудобно.
  • Позволить солнечному свету проникать к другим растениям на участке.
  • Защитить плоды от ветра, который в Финляндии может быть очень сильным.
  • Получить больше плодов при меньших затратах воды и энергии.

Этот приём действительно является удивительным лайфхаком для выращивания яблонь.

Секреты и особенности финского садоводства
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Анталия против России: немецкие туристы меняют картину туристического рынка

В Анталии немецкие туристы представляют серьёзную конкуренцию российским, и турецкие эксперты смотрят на это с оптимизмом.

Немецкие туристы бросили вызов россиянам в Анталии
Певец Александр Маршал призвал прекратить писать новости об Орбакайте
Александр Маршал призвал придать забвению личность Кристины Орбакайте
Супруга Михаила Ширвиндта рассказала, почему его отец был особенным человеком
Посадите это в приствольный круг вишни: не оставляйте пустыми эти ценные участки - польза и красота для вашего сада
Олимпиада как мерило политически зрелого россиянина Дмитрий Плотников На Западе восхитились политикой России по привязке рубля к золоту Любовь Степушова Актриса Лариса Лужина отметила свой 85-летний юбилей в Доме кино Анжела Якубовская
Гильотина для петухов из Парижа. Чем закончится поездка на Украину армии ЕС
Вот куда нужно поставить фикус Бенджамина: создайте своими руками ауру денег — один предмет усилит эффект
Советский танк Т-55 признан американцами
Советский танк Т-55 признан американцами
Последние материалы
Роспотребнадзор: обязательно изучите условия договора при страховании жилья
Минсельхозы Польши и стран Балтии намерены добиваться от Брюсселя запрета на импорт зерна из РФ
Украинские СМИ заявили, что ВКС России ударили по штабу ГУР в Киеве
На рынок России вышел новый кроссовер Skoda Kamiq за 2,65 млн рублей
Боксер Кудряшов пожелал Макрону удачи в занятиях боксом, а не в фотосессиях
Певец Shaman рассказал, почему возникли слухи о его конфликте с Леонидом Агутиным
Что думают кошки, когда вы их целуете
Средства с лавандой для успокоения, увлажнения и омоложения
Признаки того, что кошка любит и ценит вас
Юрист Некрасов объяснил, грозит ли Кологривому наказание за сексуальное домогательство
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников