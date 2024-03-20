Подкормите смородину эту копеечным средством: урожайность удивит — о нём рассказал мудрый огородник

Весенняя подкормка смородины крахмалом

1:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Внесение удобрений весной способствует хорошему росту смородины и богатому урожаю. Садовница с 20-летним стажем в своём Дзен-канале "Уральская провинция" рассказала, что один мудрый огородник поделился с ней своим "копеечным" средством, которое оказалось действенным.

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Это удобрение готовится самостоятельно осенью, но его также можно приобрести в супермаркете за небольшие деньги. Огородница дополнила свою систему агротехники смородины этим средством и увидела удивительные результаты: урожай стал значительно обильнее, и ягоды стали крупнее и сладче.

Основой этого удобрения является крахмал, который можно получить из мелкого картофеля. Садовница растворяет 100 граммов крахмала в трёх литрах теплой воды и поливает раствором кусты смородины в период набухания почек и после цветения.

Это удобрение не заменяет другие меры по уходу за кустами смородины, такие как внесение азота и фосфатов, но в сочетании с ними даёт отличные результаты.

Вместо использования картофельных очисток, которые могут привлечь вредителей и грибные болезни, огородница предпочитает использовать крахмал.

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