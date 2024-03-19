Делимся советами выращивания арбуза и дыни на рассаду, чтобы вы не допустили ошибок

Любимые многими - арбуз и дыня. Рассказываем когда сажать

2:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Арбуз и дыня - это два популярных фрукта, которые можно выращивать в своём саду или огороде. Но чтобы получить хороший урожай, необходимо знать, когда и как правильно сажать эти растения на рассаду.

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Первое, что нужно учитывать при выборе времени для посадки арбузов и дынь — это климатические условия вашего региона. Обычно эти фрукты сажают весной, когда почва прогреется до 15-18 градусов по Цельсию. Но если вы живете в холодном регионе, то лучше подождать, пока почва прогреется до 20 градусов, чтобы избежать заморозков.

Также важно учитывать сроки созревания сортов арбузов и дынь. Некоторые сорта могут созревать за 60-70 дней, а другие — за 90-100 дней. Поэтому, если вы хотите получить урожай раньше, выбирайте сорта с более коротким сроком созревания.

Для посадки рассады арбузов и дынь необходимо подготовить грунт. Он должен быть плодородным, рыхлым и хорошо дренированным. Также рекомендуется добавить компост или перегноя для улучшения питательности почвы.

Перед посадкой рассады необходимо прорастить семена. Для этого их можно высеять в горшочки или специальные контейнеры с питательной почвой. После появления 2-3 настоящих листочков, рассаду можно пересадить в открытый грунт.

При посадке рассады арбузов и дынь следует учитывать расстояние между растениями. Для арбузов оно должно быть около 1 метра, а для дынь — 80 см. Также не забывайте оставлять между рядами примерно 1,5-2 метра, чтобы растения имели достаточно места для роста и развития.

После посадки рассады необходимо обеспечить ей правильный уход. Регулярно поливайте растения, следите за состоянием почвы и удаляйте сорняки. Также рекомендуется подкармливать растения органическими удобрениями для лучшего роста и развития.

Важно помнить, что арбузы и дыни — это теплолюбивые растения, поэтому не стоит сажать их слишком рано или в холодную почву.