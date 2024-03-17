Этот сорт томатов плодоносит до первых заморозков: даёт до 10 кг плодов с куста — выбор садоводов

Этот сорт томатов очень урожайный, устойчив к холоду и засухе. Речь о сорте "Мидас".
Огородница Данута Иосифовна в своём Дзен-канале рассказала об опыте выращивания. Она отметила, что это высокорослый сорт, требует подвязки и подкормок. С кисти можно собрать 5-8 штук томатов.
Плоды имеют интересный вкус с фруктовым послевкусием и разнообразные оттенки от ярко-жёлтого до тёмно-оранжевого.
"Я всегда его подкармливаю органикой и делаю мульчу на 7 см высоты. С одного куста собираю примерно до 10кг томатов", — отмечает садовод.
Эти сорта томатов всегда приносят богатый урожай до самых первых заморозков. Садовод очень рекомендует их к выращиванию.
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