Этот сорт томатов плодоносит до первых заморозков: даёт до 10 кг плодов с куста — выбор садоводов

Сорт томатов "Мидас"

0:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Этот сорт томатов очень урожайный, устойчив к холоду и засухе. Речь о сорте "Мидас".

Фото: flickr.com by Dwight Sipler from Stow, MA, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Огородница Данута Иосифовна в своём Дзен-канале рассказала об опыте выращивания. Она отметила, что это высокорослый сорт, требует подвязки и подкормок. С кисти можно собрать 5-8 штук томатов.

Плоды имеют интересный вкус с фруктовым послевкусием и разнообразные оттенки от ярко-жёлтого до тёмно-оранжевого.

"Я всегда его подкармливаю органикой и делаю мульчу на 7 см высоты. С одного куста собираю примерно до 10кг томатов", — отмечает садовод.

Эти сорта томатов всегда приносят богатый урожай до самых первых заморозков. Садовод очень рекомендует их к выращиванию.

Ранее мы рассказали о суперурожайных сортах арбузов.