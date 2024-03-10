Арбузы вырастут и на Урале: садовод рассказал о суперурожайных сортах

Сорта арбузов "Пекинская радость крестьянская", "Барбара", "Холодок"

1:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Эти сорта арбузов подходят для выращивания и на среднем Урале. О них рассказала дачника в своём Дзен-канале "Галина-садовод любитель".

Фото: Own work by Aravind Sivaraj is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Пекинская радость крестьянская"

Это среднепоздний гибрид с периодом созревания от 95 до 105 дней после всходов. Средний вес плода составляет 8 кг, с толстой и плотной корой. Мякоть красная, с характерным зернисто-сахарным вкусом, очень сладкая. Подходит для хранения.

"Барбара"

Это раннеспелый гибрид, отличающийся высокой продуктивностью и тонкой кожурой. Средний вес плода составляет от 11 до 14 кг, с насыщенно красной мякотью, очень сочной и сладкой. Этот гибрид сходен с типом "Кримсон Свит" и проявляет отличные результаты в выращивании.

"Холодок"

Это сорт среднепозднего срока созревания, который достигает зрелости за 85-97 дней после всходов. Плоды этого сорта крупные, с массой до 15 кг, и имеют яркую краснорозовую мякоть, очень сочную и сладкую. Урожайность высока, транспортабельность хорошая, и плоды долго сохраняют свежесть.