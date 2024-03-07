Ни один сорняк не выживет: этот приём избавит от нежелательных растений в трещинах на тротуаре

Кипяток поможет в борьбе с сорняками

0:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Этот простой приём поможет избавиться от сорняков на участке без "химии". Воду, которую вы кипятите для приготовления пищи, можно использовать как средство для борьбы с нежелательными растениями. Убедитесь, что вы не используете воду с жиром или остатками мяса после приготовления, пишет thespruce.com.

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Используйте прихватки для выпечки, чтобы осторожно поднести кастрюлю с кипящей водой к трещинам в тротуаре, где растут сорняки.

С небольшой высоты осторожно поливайте сорняки горячей водой. Поливайте медленно и дайте воде полностью пропитать сорняки, вплоть до корней.

Некоторые цепкие сорняки с длинными стержневыми корнями могут потребовать повторной обработки кипятком. Однако после двух-трёх процедур практически все нежелательные растения сдадутся. На этом этапе необходимо вырвать засохшие сорняки, а оставшееся отверстие очистить пылесосом от почвы и заполнить конопатящим раствором для кладки.