Необычное растение для ландшафтного дизайна: его ветви собраны в зонтике — просто чудо

Сциадопитис — красивейшая зонтичная сосна для оформления участка

1:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Сциадопитис, известный как зонтичная сосна, представляет собой красивое вечнозелёное растение с необычно расположенными иглами, собранными на ветвях в зонтики.

Фото: Own work by Chris.urs-o is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Он может иметь пирамидальную или округлую крону, а также разные формы роста, включая кустовидные. Сциадопитис характеризуется медленным ростом и высокой зимостойкостью.

Растение предпочитает слегка затенённые участки с защитой от сильных ветров и кислую почву. Оно также любит высокую влажность и реагирует хорошо на опрыскивание, особенно в жаркое время года.

Зонтичная сосна отлично сочетается с декоративными кустарниками, такими как барбарис и бересклет. Её можно высаживать рядом с другими хвойными растениями, такими как пихты, тисы и вересковые, а также использовать в контейнерном выращивании или как солитера в саду. В японских садах она часто используется для создания бонсай.

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