Огурцы дадут урожай 12 килограммов с 1 квадратного метра: дачники обожают этот скороспелый сорт

Гибрид огурца "Маша F1" порадует вас урожаем очень быстро

0:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Раннеспелые огурцы собирают через 30-48 дней после всходов в зависимости от сорта. Гибриды, давшие урожай через 30-39 дней, считаются суперранними, ультраранними или ультраскороспелыми, а те, что позже — ранними, раннеспелыми или скороспелыми.

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Этот популярный гибрид даёт плоды через 35-37 дней после появления рассады. Речь о "Маше F1".

Гибрид имеет высокую урожайность - до 12 кг с 1 квадратного метра. Он выращивается в теплицах, под плёнкой или на открытых грядках. Куст этого гибрида устойчив к грибковым заболеваниям и стрессовым условиям.

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