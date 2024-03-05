Огурцы дадут урожай 12 килограммов с 1 квадратного метра: дачники обожают этот скороспелый сорт

Раннеспелые огурцы собирают через 30-48 дней после всходов в зависимости от сорта. Гибриды, давшие урожай через 30-39 дней, считаются суперранними, ультраранними или ультраскороспелыми, а те, что позже — ранними, раннеспелыми или скороспелыми.
Этот популярный гибрид даёт плоды через 35-37 дней после появления рассады. Речь о "Маше F1".
Гибрид имеет высокую урожайность - до 12 кг с 1 квадратного метра. Он выращивается в теплицах, под плёнкой или на открытых грядках. Куст этого гибрида устойчив к грибковым заболеваниям и стрессовым условиям.
Ранее мы рассказали о крупном сорте томатов.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.