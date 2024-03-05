Огурцы дадут урожай 12 килограммов с 1 квадратного метра: дачники обожают этот скороспелый сорт

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Гибрид огурца "Маша F1" порадует вас урожаем очень быстро

0:45
Садоводство » Овощи

Раннеспелые огурцы собирают через 30-48 дней после всходов в зависимости от сорта. Гибриды, давшие урожай через 30-39 дней, считаются суперранними, ультраранними или ультраскороспелыми, а те, что позже — ранними, раннеспелыми или скороспелыми.

Гибрид огурца "Маша F1" порадует вас урожаем очень быстро
Фото: commons.wikimedia. org by apple2000 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Этот популярный гибрид даёт плоды через 35-37 дней после появления рассады. Речь о "Маше F1".

Гибрид имеет высокую урожайность - до 12 кг с 1 квадратного метра. Он выращивается в теплицах, под плёнкой или на открытых грядках. Куст этого гибрида устойчив к грибковым заболеваниям и стрессовым условиям.

Ранее мы рассказали о крупном сорте томатов.

Гибрид огурца Маша F1
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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