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Этот сорт томатов даёт плоды до 400 г: сочный и мясистый - идеален для летних салатов и других блюд

Сорт томатов "Амурский тигр"

1:10
Садоводство » Овощи

Этот сорт томатов выделяется своим необычным окрасом, отличным вкусом и высокой урожайностью. Он подходит не только для свежего употребления, но и для заготовок на зиму.

Сорт томатов "Амурский тигр"
Фото: Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication. by Northmetpit is licensed under Own work

"Амурский тигр" — высокорослый сорт, достигающий двух метров в высоту. Рекомендуется выращивать его в теплице, но возможно и на открытом грунте. В теплице этот сорт развивается лучше и приносит больше плодов.

Плоды этого томата имеют уникальный внешний вид: зелёные с белыми полосами в незрелом состоянии, а затем при созревании приобретают красно-коричневый оттенок с зелёными полосами.

Плоды круглой формы, весом до 400 граммов, с мясистой и сочной мякотью. Сорт среднеранний, созревание происходит за 108-115 дней. Урожайность высокая: до 12 кг с 1 кв. м.

Вкус томатов сладковатый, мясистый, с тонкой шкуркой, что делает их идеальными для летних салатов и других блюд. Они также подходят для засолки, маринования, заморозки и сушки.

Требуется регулярная обработка от болезней для получения хорошего урожая.

Сорт томата Амурский Тигр ! Полный видео-обзор
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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