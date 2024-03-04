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Редкое экзотичное растение для вашего сада: придаёт клумбе уникальный вид

Бабиана - уникальное растение, напоминающее гладиолусы

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Садоводство » Цветы

Цветы "бабиана" придают клумбам уникальный вид, напоминая маленькие гладиолусы. Это невысокое луковичное растение с узкими листьями высотой до 30 см, на каждом стебле может быть до 12 цветков различных оттенков.

Бабиана - уникальное растение, напоминающее гладиолусы
Фото: Own work by Andrew massyn is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Большинство видов цветут летом, излучая аромат лимона. Бабиана предпочитает тепло и солнце, почва должна быть умеренно питательной и легкой. Растение устойчиво к жаре и засухе, но лучше всего растёт на участке с защитой от ветра. Растения высаживают на расстоянии около 10 см друг от друга.

Рекомендуется регулярный полив, особенно во время цветения, и подкормка удобрениями. Клубнелуковицы выкапывают на зиму, но их также можно выращивать в горшках.

Редкие луковичные цветы для сада и дома
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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