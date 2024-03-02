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Различные размеры, формы и сроки созревания: рассказываем о тыкве

Выбор тыкв просто огромен, на какую посадить на своём участке?

3:40
Садоводство » Овощи

Тыква – это вкусный и полезный овощ, который можно выращивать на своём приусадебном участке. Выбор подходящего сорта тыквы может быть непростым делом, поскольку существует множество разновидностей с различными размерами, формами и сроками созревания. В данной статье мы рассмотрим несколько популярных сортов тыквы, которые хорошо подойдут для выращивания на своем участке.

Выбор тыкв просто огромен, на какую посадить на своём участке?
Фото: commons.wikimedia. org by Rodney Campbell is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Баттернат

Тыква сорта Баттернат имеет продолговатую форму, гладкую кожуру и мякоть от оранжевого до желтого цвета. Она отличается сладким, похожим на орех вкусом и может храниться в течение нескольких месяцев. Баттернат – идеальный сорт для супов, пюре, запеканок и пирожных.

Мускатная

Мускатная тыква имеет крупные плоды с шероховатой серо-зеленой кожурой. Ее мякоть оранжевого или желтого цвета, сладкая и ароматная. Мускатная тыква прекрасно подходит для приготовления пирогов, супов и пюре. Она также может храниться в течение нескольких месяцев.

Крупноплодная

Крупноплодная тыква оправдывает свое название: она может вырастать до гигантских размеров, весом от 20 до 100 кг. Кожура у нее гладкая, оранжевая или зеленая, а мякоть толстая, сочная и сладкая. Крупноплодная тыква используется для приготовления соков, пюре, запеканок и других блюд.

Украинская многоплодная

Украинская многоплодная тыква славится своей высокой урожайностью: одно растение может дать до 50 плодов среднего размера. Плоды имеют округлую или удлиненную форму, оранжевую или желтую кожуру и сладкую, сочную мякоть. Эта тыква прекрасно подходит для приготовления соков, пюре и других блюд.

Миндальная

Миндальная тыква имеет небольшие, овальные плоды с гладкой, кремово-белой кожурой. Ее мякоть кремового цвета, нежная и сладкая, с легким ореховым привкусом. Миндальная тыква может храниться в течение длительного времени и идеально подходит для приготовления супов, рагу, пирогов и хлеба.

Спагетти

Тыква сорта Спагетти получила свое название за необычную мякоть, которая при приготовлении распадается на длинные, тонкие волокна, похожие на спагетти. Кожура у неё гладкая, кремово-оранжевая, а мякоть сладкая и нежная. Тыква Спагетти может использоваться как низкокалорийный заменитель макаронных изделий.

Зубатая

Тыква Зубатая выделяется своими оригинальными плодами, которые покрыты твёрдыми наростами, напоминающими зубы. Кожура у нее темно-оранжевая или зеленая, а мякоть сладкая и сочная. Зубатая тыква может храниться в течение нескольких месяцев и подходит для приготовления супов, рагу и других блюд.

Выбор сорта тыквы

Выбор подходящего сорта тыквы зависит от ваших кулинарных предпочтений, размера участка и условий выращивания. Если вы хотите вырастить тыкву для длительного хранения, выбирайте сорта с твердой кожурой, такие как Мускатная или Баттернат. Для небольших участков подойдут компактные сорта, например Миндальная или Спагетти. Для приготовления супов и пюре хорошо подходят крупные сорта, такие как Крупноплодная или Украинская многоплодная.

Независимо от выбранного сорта, обеспечьте растениям достаточное количество солнечного света, воды и удобрений. Тыквы предпочитают хорошо дренированную почву с pH от 5,5 до 6,5. При правильном уходе тыквы порадуют вас обильным урожаем вкусных и полезных плодов.

Всё о выращивании тыквы!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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