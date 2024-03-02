Сохраните непосаженные семена без потери всхожести до следующего сезона: действенные лайфхаки от опытного садовода

Опытный садовод Лариса Зарубина рассказала, как правильно хранить семена до следующего сезона

0:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Часто часть купленных семян остаётся непосаженной. Есть несколько способов их хранения без потери всхожести до следующего посадочного сезона. Советами поделилась в своём Дзен-канале садовод Лариса Зарубина.

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Плотно запечатывайте открытые пачки и заклеивайте их скотчем. Поместите их в коробки (садовод использует обувные) и положите в самое тёмное и прохладное место в квартире, например, в прихожей или шкафу. Семена, которые быстро теряют всхожесть (дельфиниум и астра) следует хранить только в холодильнике (садовод хранит их на двери в закрытой полочке). Положите их в обычные пакеты с ZIP-замком, чтобы избежать пересыхания.

Время от времени проверяйте свои семена.