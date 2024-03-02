Даже задубевшая почва станет мягкой: несколько разрыхлителей улучшат качество земли

Как улучшить качество почвы

0:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Часто земля в саду слишком жёсткая. Чтобы сделать ееё мягкой, воспользуйтесь этими методами.

Фото: Own work by Andshel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Органические добавки. Внесите перегной, компост, остатки растений. При добавлении в почву весной или осенью следует избегать одновременного использования перегноя и компоста, а также свежего навоза.

Минеральные добавки. Внесите в землю песок, вермикулит, перлит, диатомит, керамзит. При выборе следует учитывать состав и кислотность почвы.

Растения-сидераты. Подойдут для посадки фацелия, бобовые, горчица, рапс и другие. Они помогают улучшить почву и бороться с сорняками.

Выбор метода зависит от состояния почвы и предпочтений огородника.

Ранее мы рассказали о трёх важных обработках томатов.