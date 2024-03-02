Даже задубевшая почва станет мягкой: несколько разрыхлителей улучшат качество земли

Часто земля в саду слишком жёсткая. Чтобы сделать ееё мягкой, воспользуйтесь этими методами.
Органические добавки. Внесите перегной, компост, остатки растений. При добавлении в почву весной или осенью следует избегать одновременного использования перегноя и компоста, а также свежего навоза.
Минеральные добавки. Внесите в землю песок, вермикулит, перлит, диатомит, керамзит. При выборе следует учитывать состав и кислотность почвы.
Растения-сидераты. Подойдут для посадки фацелия, бобовые, горчица, рапс и другие. Они помогают улучшить почву и бороться с сорняками.
Выбор метода зависит от состояния почвы и предпочтений огородника.
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