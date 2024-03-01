Если рассада томатов переросла - не беда: опытные садоводы делают хитрую манипуляцию

Если ваша рассада томатов переросла и до высадки в открытый грунт ещё далеко, есть несколько способов решить эту проблему. Во-первых, рекомендуется сажать рассаду позже. Если же это уже произошло, можно пересадить её в более объёмные ёмкости или временно поместить в уличный парник или теплицу.
Другой способ — укоренить макушку томатного растения. Можно отрезать макушки длиной 15-20 см, помещать их в воду до появления корней, а затем пересаживать в горшки с грунтом, пишет Дзен-канал "Моя успешная дача".
Важно не допустить перерастания рассады, так как это может замедлить её рост и отразиться на будущем урожае. Однако лучшим решением будет сажать рассаду в более подходящий срок, чтобы избежать подобных проблем.
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