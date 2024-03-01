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Имеют множество полезных свойств: рассказываем о кактусах

Как правильно ухаживать за кактусом в домашних условиях

2:05
Садоводство » Комнатные цветы

Кактусы — это красивые и неприхотливые растения, которые могут стать отличным украшением для любого дома. Они не только добавляют зелени и жизни в интерьер, но и имеют множество полезных свойств. Однако, как и любое другое растение, они нуждаются в правильном уходе, чтобы оставаться здоровыми и красивыми. В этой статье мы расскажем о том, как правильно ухаживать за кактусом в домашних условиях.

Как правильно ухаживать за кактусом в домашних условиях
Фото: Нейросеть LEXICA

Выбор горшка и почвы

Первое, что нужно сделать перед тем, как приступить к уходу за кактусом — это выбрать подходящий горшок и почву. Горшок должен быть достаточно прочным и иметь отверстия для дренажа, чтобы избежать застоя воды. Почва для кактусов должна быть хорошо дренированной и состоять из равных частей песка, перегнойной земли и торфа.

Полив

Кактусы — это растения, которые любят сухой климат, поэтому поливать их нужно умеренно. Частота полива зависит от времени года и условий содержания. В летние месяцы кактусы нужно поливать раз в неделю, а зимой — раз в две-три недели. Важно помнить, что перед следующим поливом почва должна полностью высохнуть.

Освещение

Кактусы любят яркий свет, поэтому выберите для них место в доме, где будет достаточно солнечного света. Однако, избегайте прямых солнечных лучей, так как они могут привести к ожогам на растении. Если вы живете в северных широтах, где солнечного света мало, то рекомендуется использовать специальные лампы для растений.

Температура

Кактусы отлично переносят высокие температуры, но не любят резких перепадов. Поэтому старайтесь не ставить их рядом с кондиционером или отопительными приборами. Оптимальная температура для кактусов — от +18 до +25 градусов.

Удобрение

Кактусы не нуждаются в частом удобрении, но раз в месяц можно добавлять в воду для полива небольшое количество удобрения для кактусов. Важно не переборщить, так как избыток питательных веществ может навредить растению.

Пересадка

Пересадка кактуса необходима примерно раз в два года.

Как ухаживать за кактусами // Как поливать кактусы?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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