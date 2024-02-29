Требуют минимального ухода, поэтому справится даже новичок. Рассказываем о флоксах

Как правильно сажать флоксы и за ними ухаживать

2:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Флоксы - это красивые и нежные цветы, которые пользуются популярностью среди садоводов благодаря своей яркой и разнообразной цветовой гамме. Они принадлежат к семейству гвоздичных и произрастают во многих уголках мира, включая Европу, Азию и Северную Америку. В этой статье мы расскажем о том, когда и как правильно сажать флоксы, а также о необходимом уходе за ними.

Фото: creativecommons.org by Dinesh Valke is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en

Когда садить флоксы?

Флоксы можно сажать как весной, так и осенью. Основное правило при выборе времени посадки - это температура почвы. Она должна быть не ниже +10 градусов Цельсия. Весной флоксы можно сажать сразу после того, как почва прогреется и высохнет после зимы. Осенью же лучше садить флоксы за 2-3 недели до наступления постоянных заморозков.

Как садить флоксы?

Перед посадкой флоксов необходимо выбрать подходящее место в саду. Они предпочитают солнечные или полутенистые места с плодородной и хорошо дренированной почвой. Также важно учитывать размеры растения - большие сорта флоксов нуждаются в большем пространстве для роста.

При посадке флоксов следует учитывать их размножение. Они могут размножаться как семенами, так и делением куста. Если вы собираетесь размножать флоксы семенами, то посадка должна производиться в начале весны. Для деления куста лучше выбирать осень, когда растение уже отцвело.

При посадке флоксов следует учитывать их глубину. Корневая шейка растения должна находиться на уровне почвы или немного выше. Глубокая посадка может привести к гниению корней, а поверхностная - к их пересыханию.

Как ухаживать за флоксами?

Флоксы требуют минимального ухода, но несколько простых правил помогут им расти красивыми и здоровыми. Во-первых, регулярно поливайте растения, особенно в период цветения. Во-вторых, удаляйте отцветшие цветы, чтобы стимулировать образование новых бутонов. В-третьих, подкармливайте флоксы органическими удобрениями весной и летом.