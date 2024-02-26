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Семена дружно взойдут, если воспользуетесь этим методом

Эффективный метод обработки семян

1:08
Садоводство » Цветы

Обработка семян горячей водой — эффективный способ избавиться от бактерий и улучшить всхожесть. Этот метод экономичен, не требует специальных дорогостоящих препаратов. Однако не всегда его правильно применяют. Некоторые садоводы используют неподходящие методы, такие как замачивание в кипятке или кипячение на плите, что может привести к гибели семян, пишет Дзен-канал "Сад огород лайф".

Эффективный метод обработки семян
Фото: Own work by Reaperman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license

Горячая обработка семян имеет два основных преимущества. Во-первых, она способствует ускоренному прорастанию, так как размягчает семенную оболочку, ускоряя раскрытие ростков. В результате семена всходят раньше и равномернее. Во-вторых, она обеззараживает семена, уничтожая до 95% бактерий.

Чтобы правильно обработать семена, расположите их на ватные диски и залейте кипятком, который следует лить аккуратно, чтобы семена не плавали, а хорошо ошпаривались. Держите их в таком состоянии от 6 до 12 часов перед посадкой. Рекомендуется провести тест на ненужных или старых семенах, чтобы убедиться в эффективности метода.

Посев семян в кипяток. Осторожно, невероятные результаты.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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