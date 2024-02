Семена дружно взойдут, если воспользуетесь этим методом

Обработка семян горячей водой — эффективный способ избавиться от бактерий и улучшить всхожесть. Этот метод экономичен, не требует специальных дорогостоящих препаратов. Однако не всегда его правильно применяют. Некоторые садоводы используют неподходящие методы, такие как замачивание в кипятке или кипячение на плите, что может привести к гибели семян, пишет Дзен-канал "Сад огород лайф".

Фото: Own work by Reaperman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license