Найдите место на клумбе для этого идеального цветка: он завоюет сердце своими красивыми соцветиями

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Посадите в саду капский гиацинт

1:14
Садоводство » Цветы

Это растение, известное в культурном озеленении уже давно, продолжает завоёвывать сердца своими красивыми соцветиями и поникающими цветками. Посаженные группами, растения словно озаряют уголки сада белизной своих лепестков. Известно оно как гальтония, хотя часто встречается под названием капский гиацинт.

Посадите в саду капский гиацинт
Фото: Own work by Salicyna is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Этот многолетник достигает высоты от 50 до 170 см. В период цветения, который приходится на конец лета, на одном стебле может появиться до 30 свисающих цветков, похожих на колокольчики.

Растение предпочитает солнечные или слегка затенённые места. Важно, чтобы грунт хорошо пропускал влагу и воздух, а также был плодородным и влажным, пишет Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".

Уход за гальтонией не требует особых усилий: основное внимание нужно уделить поливу, поскольку цветок не переносит засухи. Во время жаркого периода рекомендуется поливать растение ежедневно. Удобрения не требуются, если растение высажено в питательный грунт.

Гальтония не очень морозостойкая, поэтому в холодные климатические условия луковицы рекомендуется выкапывать на зиму.

Гальтония - гигантский Гиацинт. Посадка, цветение, хранение
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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