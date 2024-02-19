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Защищаем растения в теплице, когда наступают заморозки

Как обогреть теплицу при морозах

2:07
Садоводство » Советы

Теплицы являются незаменимым помощником для садоводов и огородников, позволяя выращивать растения в любое время года. Однако, когда на улице бывают заморозки (например, в мае могут быть), теплицы могут стать настоящей проблемой. Как обогреть теплицу при заморозках и защитить растения от неблагоприятных погодных условий?

Как обогреть теплицу при морозах
Фото: creativecommons.org by Axel Kristinsson is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Важно знать, что особую роль при обогреве теплицы играет её конструкция. Чем качественнее и плотнее она собрана, тем лучше будет сохраняться тепло внутри. Поэтому перед тем, как приступать к обогреву, убедитесь, что теплица не имеет протечек и хорошо изолирована.

Существует несколько способов обогрева теплицы при заморозках. Один из самых простых и доступных — это использование тепловых батарей. Они могут быть электрическими или газовыми. Электрические батареи удобны тем, что их можно подключить к сети и они не требуют дополнительных затрат на топливо. Однако, они потребляют большое количество энергии и могут стать дорогостоящим вариантом в долгосрочной перспективе. Газовые батареи более экономичны, но требуют наличия баллона с газом и регулярной замены его заправки.

Ещё один способ обогрева теплицы — использование инфракрасных обогревателей. Они работают на электричестве и могут быть установлены на потолке теплицы. Инфракрасные лучи проникают глубоко в почву и обогревают корни растений, что позволяет им выжить даже при сильных морозах.

Также можно использовать тепловые насосы, которые используют тепло из окружающей среды для обогрева воздуха в теплице. Они более эффективны в умеренном климате, но при сильных морозах могут не справиться с задачей.

Но помимо выбора способа обогрева, важно также следить за температурой внутри теплицы. Для этого можно использовать термометр и регулярно проверять его показания. Оптимальная температура для большинства растений в теплице — от +15 до +20 градусов. При сильных морозах можно увеличить температуру до +25 градусов, но не стоит перегревать растения, так как это может негативно сказаться на их развитии.

Как обогреть теплицу. Простой и бесплатный способ
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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