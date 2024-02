Хрен имеет множество преимуществ в выращивании

Хрен обыкновенный (Armoracia rusticana) — многолетнее травянистое растение из семейства Крестоцветных. Широко культивируется во многих странах мира в качестве пряности и лекарственного растения.

Фото: creativecommons.org by SuSanA Secretariat is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en