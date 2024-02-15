Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ТОП-3 малых города для зимнего отдыха
Невролог Фролова назвала покалывание пальцев симптомом туннельного синдрома
Макароны с тунцом на ужин готовятся очень быстро
Стало известно, на каких автомобилях чаще всего скручивают пробег
ВСУ могут пойти на прорыв из Авдеевки
Олимпийский чемпион Большунов сообщил, что всё больше норвежцев мечтают соревноваться с россиянами
Эксперт рассказал, как действовать при массовых ДТП: важно знать свои права
Массажи, инъекции и аппараты: салонные процедуры для тонкой талии
В Госдуме решили узаконить посуточную аренду квартир
Хрен имеет множество преимуществ в выращивании

Почему стоит выращивать на даче хрен

Садоводство » Овощи

Хрен обыкновенный (Armoracia rusticana) — многолетнее травянистое растение из семейства Крестоцветных. Широко культивируется во многих странах мира в качестве пряности и лекарственного растения.

Почему стоит выращивать на даче хрен
Фото: creativecommons.org by SuSanA Secretariat is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Хрен имеет множество преимуществ в выращивании:

1. Неприхотливость. Хрен не требует особого ухода и может расти на любых почвах, даже на бедных и истощенных. Он хорошо переносит засуху и заморозки.

2. Урожайность. Хрен даёт высокие урожаи корневищ и листьев. При правильном уходе с одного растения можно получить до 2-3 кг корневищ и до 1 кг листьев.

3. Лекарственные свойства. Хрен обладает целым рядом целебных свойств. Он содержит витамины, минералы, эфирные масла и другие биологически активные вещества. Хрен обладает противовоспалительным, антибактериальным, противовирусным, желчегонным, мочегонным и слабительным действием. Его используют в народной медицине для лечения различных заболеваний, включая простуду, грипп, ангину, бронхит, пневмонию, желудочно-кишечные расстройства, заболевания печени и почек, ревматизм, подагру и др.

4. Кулинарные свойства. Хрен широко используется в кулинарии в качестве приправы. Его добавляют в салаты, супы, соусы, мясные и рыбные блюда, маринады. Хрен придает блюдам остроту, пикантность и аромат.

5. Декоративные свойства. Растение имеет красивые крупные листья и белые цветки, собранные в кисти. Он может использоваться в декоративных целях для оформления клумб, рабаток и других элементов ландшафтного дизайна.

Таким образом, хрен является неприхотливым, урожайным, лекарственным, кулинарным и декоративным растением, которое легко выращивать в домашних условиях.

Как выращивать хрен, чтобы он не стал сорняком
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Тайны под льдом: обнаружение древнего поселения в Антарктиде вызывает волнение научного мира

Исследователь огласил захватывающую находку: обнаружение древнего города в Антарктиде.

Археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город
Сорт огурцов "F1 любимый внучок" идеален для консервации
Идеальные огурцы для засолки: этот сорт компактный, вкусный и хрустящий
Грязь на авто как защита: 5 причин, почему не стоит спешить с поездкой на мойку
Рассказываем, как ухаживать за крыжовником, чтобы радовал долгие годы
Руководство 3-й штурмовой бригады ВСУ сравнило Авдеевку с Бахмутом Любовь Степушова Российская армия получила новые усиленные танки Т-80БВМ Дмитрий Плотников Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
Перцы по вырастут весом по 200 граммов каждый: этот сорт идеален для теплицы и открытого грунта
Пять декоративных растений, которые сделают участок оригинальным
В огороде можно растить не только овощи и фрукты, но и грибы. Рассказываем как
В огороде можно растить не только овощи и фрукты, но и грибы. Рассказываем как
Последние материалы
ВСУ могут пойти на прорыв из Авдеевки
Олимпийский чемпион Большунов сообщил, что всё больше норвежцев мечтают соревноваться с россиянами
Эксперт рассказал, как действовать при массовых ДТП: важно знать свои права
Массажи, инъекции и аппараты: салонные процедуры для тонкой талии
Классические, с кабачком, с яблоком: три бюджетных рецепта блинов
В Госдуме решили узаконить посуточную аренду квартир
Почему стоит выращивать на даче хрен
Украинская телеведущая выругалась матом и объяснила это "российскими обстрелами"
Садальский прокомментировал заочный арест Алексея Панина*
В Авдеевке украинские националисты бежали со всех укрепрайонов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников