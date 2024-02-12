Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уход за наращенными ресницами
Десерт "Клубничные облака" с желатином: просто тает во рту
Терапевт Серебрякова призвала есть из маленьких тарелок для успешного контроля веса
Как снизить шум от шипованной резины
Сын Евгения Плющенко Александр выиграл соревнования по фигурному катанию
Замглавы Совбеза Нургалиев: позиция Киева препятствует переговорам с Украиной
"Масштабное наступление": в Киеве раскрыли, к чему готовится армия России
Астрофизики заметили уменьшение Луны на 50 метров за сотни миллионов лет
ФСБ проводит обыски в Росавиации из-за вывоза самолётов и вертолётов за пределы РФ
Найдите место для трав, чтобы дома всегда был вкусный чай

Рассказываем, какие травы лучше посадить для чая

2:17
Садоводство » Цветы

На участке каждого садовода или любителя природы обязательно найдется место для маленького чайного сада. Ведь что может быть лучше, чем наслаждаться свежим и ароматным чаем, собранным прямо с собственного участка? Но какие именно травы стоит посадить, чтобы всегда иметь под рукой ингредиенты для чаепития?

Рассказываем, какие травы лучше посадить для чая
Фото: creativecommons.org by Kim Starr is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Самым очевидным выбором для чайного сада является мята. Её свежий и освежающий аромат идеально подходит для приготовления чая, а также может использоваться в качестве украшения для напитка. Мята обладает множеством полезных свойств, таких как успокаивающее действие на желудок и улучшение пищеварения.

Ещё одна популярная трава для чая — это липа. Её цветки имеют сладкий и нежный аромат, который придает чаю приятную сладость. Липовый чай известен своими успокаивающими свойствами и может помочь справиться с бессонницей и стрессом.

Ромашка — ещё один отличный выбор для чайного сада. Её цветки обладают приятным ароматом и имеют успокаивающее и противовоспалительное действие. Ромашковый чай может помочь справиться с головной болью и улучшить настроение.

Для тех, кто любит необычные вкусы, стоит обратить внимание на траву мелиссу. Её листья имеют лимонный аромат и придают чаю освежающий вкус. Мелисса также обладает успокаивающими свойствами и может помочь справиться с нервным напряжением.

Если вы хотите добавить в свой чай нотки цитрусовых, то обязательно посадите на своем участке лимонную траву. Её листья имеют яркий лимонный аромат и придают чаю освежающий вкус. Лимонная трава также обладает антисептическими свойствами и может помочь справиться с простудой.

Кроме того, на участке можно выращивать и другие травы, которые могут использоваться для приготовления чая. Например, розмарин, который обладает тонизирующим и антисептическим действием, или зверобой, который помогает справиться с головной болью и улучшить настроение.

Важно помнить, что при выращивании трав для чая необходимо учитывать их особенности и правильно ухаживать за ними. Некоторые травы могут быть требовательны к почве и влажности.

Ароматные травы для чая
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Герань бывает, что отказывается давать цветки. Вот что надо делать

Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.

Как заставить герань цвести?
Названы семь ошибок водителей, убивающих двигатель автомобиля
Как не убить двигатель автомобиля: 5 ошибок, которые совершают даже опытные водители
Не вздумайте сдавать квартиру ради заработка — риелтор объяснил, почему это стало невыгодно
Как быстро завести машину при разряженном аккумуляторе?
Трамп поощрял бы Россию нападать на членов НАТО: "Музыка для ушей Путина" Дмитрий Плотников Канцлер ФРГ Шольц украинизирует Германию в угоду Байдену Любовь Степушова Мировые СМИ: интервью Карлсона с Путиным стало "выстрелом за океан" Олег Володин
Не отличился оригинальностью: Сунак вслед за Шольцем назвал интервью Путина смехотворным
Мало кто знает об этой смородине: золотистой, которая богата урожаем
Ксения Собчак поблагодарила за исключение её из состава "Дома-2": столько шуток я вытерпела
Ксения Собчак поблагодарила за исключение её из состава "Дома-2": столько шуток я вытерпела
Последние материалы
Замглавы Совбеза Нургалиев: позиция Киева препятствует переговорам с Украиной
"Масштабное наступление": в Киеве раскрыли, к чему готовится армия России
Рассказываем, какие травы лучше посадить для чая
Астрофизики заметили уменьшение Луны на 50 метров за сотни миллионов лет
ФСБ проводит обыски в Росавиации из-за вывоза самолётов и вертолётов за пределы РФ
Чем сейчас занимаются футболисты великой команды Фергюсона
Зачем нужна замена масла в АКПП: экспертные разъяснения
Врач Гончарова рассказала, что пережить февраль поможет вкусная еда
Трамп поощрял бы Россию нападать на членов НАТО: "Музыка для ушей Путина"
Яичница с сосиской: на День всех влюблённых делаем её в форме сердца
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников