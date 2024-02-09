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Рассказываем о секретах выращивания кинзы для огородников

Почему нельзя есть кинзу, когда она цветёт

2:41
Садоводство » Советы

Когда кинза цветет, она переходит в свою фазу цветения. В этот период растение активно формирует семена, которые больше всего похожи на фруктово-цветочные шарики. Однако, целью выращивания кинзы как зелени является использование ее сочных и ароматных листьев, а не семян. Поэтому, когда растение цветет, его листья становятся горькими и теряют свои вкусовые качества.

Почему нельзя есть кинзу, когда она цветёт
Фото: /creativecommons.org by Consell Comarcal del Baix Empordà is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en

На самом деле, горькие вкусовые качества кинзы во время цветения связаны с ее природной защитой от хищников. Листья кинзы внутри себя содержат вещество, называемое альфапиненом, которое встречается в многих растениях и является биологическим репеллентом для насекомых и животных. Горечь и аромат альфапинена отталкивают полевых грызунов и насекомых, предотвращая их поедание растения.

Если вы используете кинзу в своей кулинарии и хотите насладиться ее вкусом и ароматом, то рекомендуется собирать листья до начала цветения. В этот период листья кинзы наиболее свежие, сочные и вкусные. Они могут быть использованы для приготовления различных салатов, соусов, супов, карри, маринадов и других блюд. Вы можете собирать листья по мере необходимости, оставляя часть растения для продолжения роста.

Кинза относительно неприхотлива и может быть выращена как в открытом грунте, так и на подоконнике в квартире. Для успешного выращивания зелени необходимо следовать нескольким правилам:

1. Выберите освещенное место. Кинза предпочитает солнечные участки, но может вырастать и в полутени. Однако, в тени листья могут стать более тонкими и бледными.

2. Подготовьте плодородный грунт. Кинза предпочитает рыхлую и плодородную почву. Вы можете добавить перегноя или компоста в грунт перед посадкой.

3. Поддерживайте почву влажной. Кинза любит умеренное поливание, чтобы поддерживать влажность почвы. Однако избегайте переувлажнения, чтобы не вызвать гниение корней.

4. Постоянно собирайте листья. Кинза быстро растет, поэтому постоянно собирайте свежие листья, чтобы растение продолжало рост. Можно отрезать верхушку или отдельные листья при помощи острого ножа или ножниц.

Таким образом, в период цветения кинзы не рекомендуется употреблять её в пищу, так как листья становятся горькими из-за присутствия альфапинена. Однако, посев и выращивание кинзы как зелени достаточно просты и требуют небольшого усилия, чтобы насладиться свежими, ароматными и вкусными листьями этого растения.

Правильно сажаем кинзу
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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