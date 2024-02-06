Красивый одуванчик, принятое большинством за сорняк, может стать неожиданным союзником для опытных дачников, которые предпочли не бороться с ним, а извлечь выгоду из его присутствия.
Оказалось, что одуванчик, вместо того чтобы быть просто сорняком, может превратиться в ценное органическое удобрение, богатое разнообразными химическими элементами, такими как азот, кальций, фосфор и марганец.
Используются различные части растения — корни, стебли, листья и цветки, за исключением невызревших семян. Процесс подготовки удобрения из одуванчика включает в себя множество этапов.
Для подкормки, растение измельчают и разбавляют водой в определенной пропорции, затем оставляют под солнцем на две недели. Готовая подкормка обладает характерным запахом гнили, и на ее поверхности не появляется пена.
После процеживания, жидкость разбавляется водой в другой пропорции, и такая подкормка можно использовать для удобрения растений. Цикорная кислота, содержащаяся в соке одуванчика, дополнительно помогает нейтрализовать патогенные грибковые образования. А оставшийся после приготовления жмых может быть переработан в компостную кучу.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.