Опытные огородники знают, как извлечь пользу из одуванчиков: уничтожая, оберни их во благо

Одуванчик – сорняк или ценное органическое удобрение?

1:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Красивый одуванчик, принятое большинством за сорняк, может стать неожиданным союзником для опытных дачников, которые предпочли не бороться с ним, а извлечь выгоду из его присутствия.

Фото: commons.wikimedia. org by Laslovarga is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Оказалось, что одуванчик, вместо того чтобы быть просто сорняком, может превратиться в ценное органическое удобрение, богатое разнообразными химическими элементами, такими как азот, кальций, фосфор и марганец.

Используются различные части растения — корни, стебли, листья и цветки, за исключением невызревших семян. Процесс подготовки удобрения из одуванчика включает в себя множество этапов.

Для подкормки, растение измельчают и разбавляют водой в определенной пропорции, затем оставляют под солнцем на две недели. Готовая подкормка обладает характерным запахом гнили, и на ее поверхности не появляется пена.

После процеживания, жидкость разбавляется водой в другой пропорции, и такая подкормка можно использовать для удобрения растений. Цикорная кислота, содержащаяся в соке одуванчика, дополнительно помогает нейтрализовать патогенные грибковые образования. А оставшийся после приготовления жмых может быть переработан в компостную кучу.